Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, lunedì 17 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.

Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 17 marzo 2025

Il concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera per il Trentino Alto Adige è Momo. Ha 5 sorelle e un fratello. Diciotto nipoti e con lui giocherà una di loro, Jennifer.

Momo è emigrato in Italia nel 1990, vive a Trento. Fa il barista da due anni ed ha due figli, Elma. Ha due figli.

Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?

Gioca con il pacco numero 10

Si parte malissimo. Nel pacco numero 6 dell’Abruzzo ci sono i 300mila euro! Il secondo tiro non è da meno, dentro il numero 15 dell’Emilia Romagna i 50mila euro . Il terzo tiro altrettanto male, i 100mila euro erano nel pacco 9 delle Marche. Al quarto tiro si migliora, nel pacco 18 della Basilicata ci sono 5mila euro. Il quinto tiro è ancora un pacco rosso, nel numero 20 della Sicilia ci sono 30mila euro. Almeno al sesto tiro si trova il pacco blu da 1 euro, all’interno del numero 5 della Toscana.

Il secondo tiro non è da meno, dentro il numero 15 dell’Emilia Romagna i . Il terzo tiro altrettanto male, i erano nel pacco 9 delle Marche. Al quarto tiro si migliora, nel pacco 18 della Basilicata ci sono 5mila euro. Il quinto tiro è ancora un pacco rosso, nel numero 20 della Sicilia ci sono 30mila euro. Almeno al sesto tiro si trova il pacco blu da 1 euro, all’interno del numero 5 della Toscana. Il dottore alla sua prima chiamata propone il cambio pacco: rifiutato;

Nel pacco 8 dell’Umbria Momo ha perso anche i 200mila euro . Anche il pacco 3 della Sardegna non porta buone notizie, perde pure i 75mila euro . Nel pacco 2 almeno la specialità viene data via, se la prende la Campania.

. Anche il pacco 3 della Sardegna non porta buone notizie, perde pure i . Nel pacco 2 almeno la specialità viene data via, se la prende la Campania. Il dottore, vista la situazione, per non fare 9 tiri offre 3mila euro: rifiutati;

E’ una partita davvero sfortunata per Momo, un altro pacco rosso viene trovato. Nel numero 1 del Friuli Venezia Giulia ci sono i 20mila euro. Il più alto al momento.

Nel pacco 4 del Lazio ci sono zero euro; nel 14 della Puglia 100 euro; nel 17 del Molise 200 euro; nel 12 della Lombardia 75 euro; nel 16 della Valle d’Aosta 500 euro; nel 19 della Calabria ci sono 5 euro; nel pacco 13 del Veneto i 15mila euro; nel numero 7 della Liguria 50 euro.

Il dottore, con una situazione che vede 20 euro (pacco blu) e 10mila euro (pacco rosso), chiede a Momo se vuole andare alla regione fortunata. Lui accetta. Nel pacco 11 del Piemonte c’erano 10mila euro, nel pacco 10 di Momo c’erano solo 20 euro.

Prima opportunità di vittoria alla Regione Fortunata (100mila euro): Momo indica il Friuli Venezia Giulia, ma non è quella.

Nemmeno la seconda opportunità di vittoria (50mila euro) va a segno. Momo indica la Lombardia, ma non è nemmeno quella. Era la Campania. Per Momo una puntata davvero sfortunata.

Come funziona Affari Tuoi?

Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.

Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.

Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.

Affari Tuoi, casting

Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

Affari Tuoi, replica

Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.