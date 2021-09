Lo sciopero Rai azzera quasi del tutto il kick-off stagionale del daytime autunnale: saltano Tg e le prime puntate dei programmi a striscia, col debutto solo delle produzioni non romane. In prima serata su Canale 5 inizia la nuova stagione del GF Vip e Rai 1 schiera Montalbano in replica.

Prime Time

Su Rai 1 Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro ha registrato un netto di 3.669.000 telespettatori, share 18.3%.

ha registrato un netto di 3.669.000 telespettatori, share 18.3%. Su Rai 2 Il film John Wick 3 – Parabellum ha registrato 1.168.000 telespettatori, share 5.88%.

ha registrato 1.168.000 telespettatori, share 5.88%. Su Rai 3 PresaDiretta ha registrato 951.000 telespettatori, share 4.62%.

ha registrato 951.000 telespettatori, share 4.62%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 , prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 2.860.000 telespettatori, share 20.70%.

, prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 2.860.000 telespettatori, share 20.70%. Su Italia 1 Il film Killer Elite ha registrato un netto di 1.101.000 telespettatori, share 5.64%.

ha registrato un netto di 1.101.000 telespettatori, share 5.64%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 761.000 telespettatori, share 4.94%.

ha registrato 761.000 telespettatori, share 4.94%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 340.000 telespettatori, share 2.10%.

ha registrato 340.000 telespettatori, share 2.10%. Su Tv8 Il film Karate Kid II – La storia continua è stato visto da .000 telespettatori, share %.

è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Superfantagenio ha registrato .000 telespettatori, share %.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 BlobRemix ha registrato .000 telespettatori, share %. Un posto al sole .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato .000 t1elespettatori, share % e .000, %.

ha registrato .000 t1elespettatori, share % e .000, %. Su La7 Otto e mezzo , prima puntata (recensione), ha registrato .000 telespettatori, share %.

, prima puntata (recensione), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Guess my age ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Deal With It ha registrato .000 telespettatori, share %.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Un milione di piccole cose .000, %. NCIS ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

.000, %. ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Italia 1 CSI ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 The Good Wife ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Il meglio di UnoMattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. Il meglio di Storie Italiane .000, %. E’ sempre mezzogiorno , prima puntata (recensione), .000, %.

ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. .000, %. , prima puntata (recensione), .000, %. Su Rai 2 Il provinciale .000, %. La nave dei sogni ha registrato.000 telespettatori, share %.

.000, %. ha registrato.000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Geo&Geo ha registrato .000, %. Il film Mare Matto .000, %. Elisir d’estate in replica .000, %. Dopo il TG Quante Storie .000, %. Storie in movimento .000, %. Passato e presente .000, %.

ha registrato .000, %. Il film .000, %. in replica .000, %. Dopo il TG .000, %. .000, %. .000, %. Su Canale 5 Forum , prima puntata (recensione), ha registrato .000 telespettatori, share %.

, prima puntata (recensione), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 CSI New York ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Distretto di Polizia ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Un detective in corsia .000, %. Dopo il Tg Il Segreto .000, %. La signora in giallo .000, %.

ha ottenuto .000 telespettatori, share %. .000, %. Dopo il Tg .000, %. .000, %. Su La7 Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %. Coffee Break .000, %. L’aria che tira .000, %; L’aria che tira – Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno Collection .000, %. Il paradiso delle signore ha registrato .000, %. Il meglio de La Vita in diretta ha registrato .000, %.

.000, %. ha registrato .000, %. ha registrato .000, %. Su Rai 2 Ore 14 , prima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Detto Fatto , prima puntata (recensione) .000, %.

, prima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. , prima puntata (recensione) .000, %. Su Rai 3 Aspettando Geo .000, %. Geo ha registrato .000 telespettatori, share %.

.000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %. Una Vita .000, %. Brave and Beautiful .000, %. Uomini e donne , prima puntata (recensione), .000, %. Pomeriggio Cinque un netto di .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. .000, %. , prima puntata (recensione), .000, %. un netto di .000, %. Su Italia 1 I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %. Friends un netto di .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, %. un netto di .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il ritorno di Colombo un netto di .000, %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. un netto di .000, %. Su La7 Tagadà, prima puntata (recensione), ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %; Taga-doc .000, %.

Seconda serata

Su Rai 1 Settestorie ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Marettimo Italian Film Fest: Premio Stella Maris ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Dante Confidential .000, %. Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

.000, %. ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Tiki Taka – La repubblica del pallone ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film La bambina scomparsa – Gone ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™