Uomini e Donne non è Selfie… ma meno male che Gemma c’è!

La prima puntata della ventiseiesima edizione di ‘Uomini e Donne‘ si apre con la trasformazione fisica di Gemma Galgani avvenuta ad inizio estate 2021. Un kick off ‘anomalo’ che sembra l’appendice de ‘Il Brutto anatroccolo’ o il suo update ‘Selfie – Le cose cambiano’.

Ad un anno dal primo ‘refresh’, la donna, a 71 anni, ha deciso di ricorrere nuovamente alla chirurgia estetica per sentirsi meglio con se stessa nell’approccio con i propri corteggiatori. I telespettatori, oggi pomeriggio, hanno avuto la possibilità di assistere a tutte le fasi del cambiamento: dal colloquio con i professionisti, ai preparativi per l’intervento, al post-operazione con tanto di svelamento allo specchio (“Adesso posso fare una strage di cuori”).

La protagonista del trono over, infatti, è recata, nuovamente, nella clinica del Prof. Marco Gasparotti (già visto a ‘Selfie’) per rimpolpare le labbra:

Mi ha cambiato la vita. Mi ha ridato il sorriso che avevo perso. Mi ha trasmesso più sicurezza. Il mio punto di forza sono state le labbra (non a canotto come quelle di Tina). Volevo ritrovare quelle labbra più carnose come in gioventù che hanno dato fascino alla mia personalità.

La dama torinese, in un secondo momento, affidandosi ai preziosi consigli del medico, ha preferito dare una ringiovanita anche al seno per trovare l’anima gemella: “Sono stata molto coraggiosa nel fare questo intervento a questa età. Il mio progetto più importante è quello di trovare il fidanzato. Io ci credo che accadrà ancora qualcosa di molto bello, me lo sento”.

Prima di finire sotto i ferri, la Galgani ha telefonato ad Ida Platano: tra rassicurazioni e sguardi complici, le due amiche si lasciano sopraffare all’emozione, piangono… ed è subito ‘Temptation Island’ 2018. Ai tempi, però, fu Gemma a sbarcare in Sardegna per consolare Ida alle prese con i tormenti d’amore con Riccardo Guarnieri.

Negli anni, Gemma è diventata, la beniamina di tutte le coetanee (e quelle più giovani) che non vogliono arrendersi, che non sentono il peso dell’età, che credono all’amore romantico e sentimentale. Che si piacciono e che amano piacere in maniera incondizionata. Un esempio da seguire per sentirsi sempre belle e giovani.

Lo scontro verbale con l’acerrima nemica Tina Cipollari, he l’ha seguita fuori dalla struttura privata, è quasi inevitabile: “Queste cose non le accetto. Adesso che scende faccio uno show. Adesso sarà così irresistibile perché ha quei due palloni davanti. Non sono fuori luogo due seni da pin-up su quel corpo?!”.

Maria De Filippi sottolinea il ‘sen0 importante’ di Gemma felice per il miglioramento della Galgani “pronta a trovare l’amore…. un compagno per la vita! Mi sento bene”. Sarà l’annata buona?!