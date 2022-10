Gli ascolti tv del giovedì procedono nel prime time con una nuova indagine del Sostituto Procuratore Imma Tataranni su Rai 1, una nuova puntata di Grande Fratello Vip (tra la lettera di Marco Bellavia, la lite Signorini – Manfuso e la caduta di Carmen Russo), UEFA Conference League in chiaro su Tv8, la nuova stagione di Only Fun, una puntata inedita di X Factor 2022 su Sky Uno… Perché il giovedì è sempre una giornata piena di appuntamenti tv.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2 ha registrato 4.328.000 telespettatori, share 23,91%, mentre su Canale 5 Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.761.000 telespettatori, share 21,30%. Su Italia 1 il film Red Sparrow ha registrato un netto di 1.085.000 telespettatori, share 6,38%, Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 979.000 telespettatori, share 6,75%, mentre su Tv8 il match di Conference League Hearts – Fiorentina è stato visto da 853.000 telespettatori, share 4,3%. Segue Piazzapulita che su La7 ha ottenuto 703.000, 4,85%, quindi su Rai 3 la serie Flesh and Blood ha registrato 463.000 telespettatori, share 2,42%, su Nove la prima puntata di Only Fun ha registrato 462.000 telespettatori, share 2,5% e su Rai 2 Speciale TG2 Post è stato visto da un netto di 445.000 telespettatori, share 2,2% (nel dettaglio la prima parte 588.000, 2,82% e la seconda 315.000, 1,67%). X Factor 2022, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato con il primo episodio dei Bootcamp 602.000, 2,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4467.000 telespettatori, share 21,31%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3721.000 telespettatori, share 17,78%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto .000 telespettatori, share % mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 895.000, 4,54%, Il cavallo e la torre 1.597.000, 7,73%, quindi Un posto al sole che registra 1566.000, 7,44%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1133.000 telespettatori, share 5,45% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 963.000 telespettatori, share 4,71% e nella seconda 796.000, 3,78%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.414.000 telespettatori, share 6,74%. Su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 543.000 telespettatori, share 2,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.954.000 telespettatori, share 24,37% e nel game un netto di 4.311.000, 26,99%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.934.000 telespettatori, share 17,25% e nel game un netto di 2.972.000, 19,35%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 828.000, 4,57%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 682.000 telespettatori, share 3,84%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 808.000 telespettatori, share 4,22%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 140.000, 0,95%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 588.000 telespettatori, share 13,40%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 783.000, 18,67%; a seguire Storie Italiane 727.000, 19,08% nella prima parte e nella seconda 756.000, 16,48%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.623.000, 17,44%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 312.000, 6,40%, nel programma 307.000, 7,07%, e nel segmento Extra 226.000, 6%, mentre Elisir nella presentazione 202.000, 5,32% e nel programma 317.000, 6,63%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 580.000, 5,25% e Passato e Presente 417.000, 3,44%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 900.000 telespettatori, share 20,71% e 875.000, 22,93%, Forum 1.406.000, 20,81%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 153.000 telespettatori, share 2,56% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 75.000 telespettatori, share 1,63% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 162.000, 1,71% e La signora in giallo 668.000, 5,67%. La7 ha ottenuto con Omnibus 192.000 telespettatori, share 4,40%, nel segmento News 119.000, 3,40% e nel Dibattito 194.000, 4,24%; quindi Coffee Break 151.000, 3,91% e L’aria che tira 277.000, 5,72% e L’aria che tira Oggi 419.000, 4,34%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.321.000, 11,59% e nel programma 1.374.000, 14,52% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.615.000, 21,39%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.495.000, 20,41% e nel programma 1.810.000, 21,14%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 520.000 telespettatori, share 4,82%; Bella ma’ 274.000, 3,49% e nei Saluti 242.000, 3,29%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 425.000, 5,76%, Geo 425.000, 10,60%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2459.000 telespettatori, share 20,39%, Una vita 2186.000, 19,68%, Uomini e donne 2500.000, 26,86% e nel finale 1932.000, 24,73%; Amici di Maria De Filippi 1634.000, 21,69%, GF Vip 1634.000, 20.47%, Un altro domani 1.172.000, 16,01%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.073.000, 14,53%, nel programma 1.460.000, 17,33% e nel segmento I Saluti 1508.000, 15,47%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 525.000 telespettatori, 4,59%, mentre The Mentalist 231.000, 2,91%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 805.000 telespettatori, 7,62% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 346.000, 4,38% e il film Tobruk un netto di 325.000, 3,92%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 300.000 telespettatori, share 2,72% e nel programma 300.000, 4,23%; Tagadà Focus 256.000, 3,43%. Padre Brown 117.000, 1,58% e 121.000, 1,33%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 926.000 telespettatori, share 12,02%. Su Rai 2 Ultima traccia: Berlino 190.000, 1,30%; Stasera c’è Cattelan su Raidue 185.000, 2,17%. Su Rai 3 Ossi di Seppia 147.000 telespettatori, share 1%, 216.000, 1,81% e Tg3 LineaNotte 187.000, 2,45%. Su Italia 1 il film Self/Less ha registrato un netto di 252.000 telespettatori, share 5,16%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.047.000, 25,05%; ore 20:00 4.858.000, 25,38%.

3.047.000, 25,05%; 4.858.000, 25,38%. Tg2 ore 13:00 1.736.000, 15,16%; ore 20:30 1.310.000, 6,36%.

1.736.000, 15,16%; 1.310.000, 6,36%. Tg3 ore 14:30 1.448.000, 13,30%; ore 19:00 1.781.000, 12,62%.

1.448.000, 13,30%; 1.781.000, 12,62%. Tg5 ore 13:00 2.774.000, 23,90%; ore 20:00 3.815.000, 19,76%.

2.774.000, 23,90%; 3.815.000, 19,76%. Studio Aperto ore 12:25 1.122.000, 11,75%; ore 18:30 488.000, 4,82%.

1.122.000, 11,75%; 488.000, 4,82%. Tg4 ore 12.00 269.000, 3,91%; ore 18:55 704.000, 4,82%.

269.000, 3,91%; 704.000, 4,82%. Tg La7 ore 13:30 521.000, 4,31%; ore 20:00 1.078.000, 5,58%.

