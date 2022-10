Grande Fratello VIP 7, la caduta di Carmen Russo (video)

Sesta puntata di Grande Fratello VIP 7 particolarmente scoppiettante. A scuotere la diretta non è stato solo l’infuocato litigio fra l”uscente” Sara Mancuso fresca di abbandono della casa e Alfonso Signorini, ma anche un fuori programma che ha sorpreso lo studio e la stessa protagonista ovvero Carmen Russo.

La ballerina ed ex concorrente – tornata nella scorsa edizione del reality show – è spesso ospite del programma per chiudere le puntate con i suoi iconici balletti. Anche nell’appuntamento di stasera 6 ottobre 2022 Carmen sarà chiamata in causa per il GF VIP Night, ma nella prima parte della serata Signorini l’ha avvistata in mezzo al pubblico chiamandola per un istante al suo fianco. Lei si alza e quasi corre verso il conduttore ma non vede l’ultimo scalino e cade rovinosamente senza – fortunatamente – nessuna conseguenza.

Quest’anno le scale della scenografia nei pressi delle postazioni delle opinioniste e degli eliminati sono davvero un problema, lo sa bene Orietta Berti che si è già lamentata nelle scorse puntate.