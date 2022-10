GF Vip 2022, è lite tra Sara Manfuso (“Non mi sono sentita tutelata”) e Alfonso Signorini (“Vai fuori da questo studio”) [video]

Nel corso della sesta puntata del ‘Grande Fratello Vip 2022’, in onda, stasera, giovedì 6 ottobre, è apparsa in studio, Sara Manfuso, che, qualche ora fa, ha abbandonato la casa. La giornalista ha cercato di spiegare ad Alfonso Signorini, le motivazioni che l’hanno spinta ad uscire dal gioco dopo appena due settimane dal suo ingresso nel loft di Cinecittà (Qui, il video):

Non è stata una decisione facile. Sai bene che, per me, è stato un sogno entrare in casa. Avevo davvero iniziato a trovarmi a mio agio. Ma non potevo pensare di concorrere ad un montepremi e continuare a giocare dopo che su quella casa pendeva un’accusa troppo pesante. Anche se tu hai sottolineato, e ti ringrazio, che non ho avuto un ruolo attivo nei comportamenti di bullismo. Va proprio contro tutti i miei principi. Preferisco lasciare quell’opportunità a qualcun altro.

Ha aggiunto:

Non mi sono sentita tutelata. Te lo volevo dire guardandoti negli occhi. Tu conosci la mia storia. Io sono entrata al GF Vip anche per raccontarla. Tu sai che sono stata vittima di violenza sessuale. Mi volevo far conoscere per quella che ero. Non avere agevolazioni perché il mio passato è pesante. C’è stato un episodio importante in cui ero in cucina con Ciacci che mi ha toccato il culo e mi ha detto: ‘Simuliamo una violenza sessuale’. Io ho riso perché ero in imbarazzo. Nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha detto: ‘Sara come stai’, nessuno ha capito che dietro quella risata c’era il dolore, la vergogna e l’umiliazione.

Il popolo di Twitter, in pochi minuti, ha recuperato il video incriminato:

DAI, SIMULIAMO UNA VIOLENZA SESSUALE 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶

Io mi vergogno per quelli che lavorano a questa trasmissione che ancora tengono dentro, in tv, profumatamente pagata, gente del genere. pic.twitter.com/ZYNmDfvqy4 — Viperissima Trash (@Viperissima_) October 2, 2022

Il conduttore ha ribattuto, a dovere, alle frasi dell’ormai ex gieffina:

Io ti dico che se uno mi tocca il culo e non mi va io non sorrido ma gli tiro un ceffone. Perché ti sei messa a ridere. Non fa onore alla tua storia. Questa è retorica. Io non ci casco nella tua retorica, mi dispiace. Avresti potuto trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa del Grande Fratello.

Dopo aver ascoltato il punto di vista di Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, Signorini caccia dallo studio l’ex concorrente:

Grazie per avermi preso per i fondelli ogni volta che ti volevo convincere a restare e tu mi dicevi di restare. Adesso puoi accomodarti, vai pure fuori da questo studio. Sono ben contento che tu ci vada. Arrivederci Sara.