Ascolti tv giovedì 13 marzo 2025: Che Dio ci aiuti a 3,8 mln (21%), GF a 2 mln (15%) [BS]
I dati Auditel di ieri
Gli ascolti tv del giovedì, con Che Dio ci aiuti su Rai 1, Grande Fratello su Canale 5, Pechino Express su Sky Uno…
NB. Dati in vecchio standard [BS]; i dati in Total Audience [TA] sono tra parentesi in colore rosso.
Ascolti tv Prime Time
Su Rai 1 la serie Che Dio ci Aiuti 8 ha registrato nella prima puntata 4.188.000 telespettatori, share 21,14% (4.237.000, 21.13%) e nella seconda, in seconda serata, 3.366.000, 21.63% (3.402.000, 21.56%), per una media di 3.763.000, 21,4% (3.805.000, 21.3%). Su Canale 5 Grande Fratello ha ottenuto 1.913.000 telespettatori, share 14,77% (1.971.000, 15.01%). Su Italia 1 il film Jurassic World è stato visto da un netto di 1.024.000 telespettatori, share 5,94% (1.029.000, 5.89%). Su Rai 3 Splendida Cornice ha ottenuto nella presentazione 1.046.000 telespettatori, share 4,87% (1.053.000, 4.86%), e nel programma 1.010.000, 6,11% (1.018.000, 6.08%). Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 951.000, 6,66% (957.000, 6.62%). Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 915.000 telespettatori, share 6,27% (921.000, 6.23%). Su Nove Only Fun – Comico Show 769.000 telespettatori, share 4,24% (769.000, 4.19%). Su Tv8 il match Manchester United – Real Sociedad, per l’Europa League, un netto di 667.000, 3,32% (671.000, 3.30%). Su Rai 2 Detectives – Casi risolti e irrisolti 609.000, 3,70% (614.000, 3.69%).
Ascolti tv Access Prime Time
In access su Rai 1 Cinque minuti 4.866.000, 23,51% (4.881.000, 23.40%); Affari Tuoi (Quanto hanno vinto?) 6.383.000, 29,42% (6.412.000, 29.31%); Striscia la notizia su Canale 5 2.913.000 telespettatori, share 13,43% (2.925.000, 13.37%). Su Rai 2 Tg2 Post 483.000, 2,20% (487.000, 2.20%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 991.000, 5,08% (994.000, 5.05%) e a seguire Fin che la barca va 870.000, 4,24% (873.000, 4.22%); Il cavallo e la torre 1.151.000, 5,48% (1.157.000, 5.48%); Un posto al sole 1.617.000, 7,40% (1.653.000, 7.50%). NCIS su Italia 1 registra 1.475.000 telespettatori, share 6,87% (1.480.000, 6.84%) mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.076.000 telespettatori, share 5,12% (1.082.000, 5.11%) e 929.000, 4,23% (935.000, 4.22%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.800.000 telespettatori, share 8,33% (1.809.000, 8.31%), mentre su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 445.000 telespettatori, share 2,06% (446.000, 2.05%). Su Real Time Casa a prima vista 808.000, 3.8% (805.000, 3.72%).
Ascolti Preserale
Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.053.000, 22,14%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.606.000, 26,72%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.038.000 telespettatori, share 15,91% e nel game un netto di 3.131.000, 19,19%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 693.000, 3,58%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 571.000 telespettatori, share 3,04%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 835.000 telespettatori, share 4,32%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 308.000, 2%.
Daytime (Mattina)
Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 522.000 telespettatori, share 13,56%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 969.000, 20,25%; Storie Italiane nella prima parte 957.000, 20,14%, e nella seconda 1.198.000, 20,96%; È sempre Mezzogiorno 1.836.000, 18,04%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 245.000, 5.20%; Sci: Coppa del Mondo femminile – Super Gigante 448.000, 7,01%; I Fatti Vostri Speciale ha registrato 790.000, 8,25%, e 896.000, 8,46%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 284.000, 5,63%, e nel segmento Extra 203.000, 4,32%; ReStart 217.000, 4,68%; Elisir nella presentazione 240.000, 5,15%, e nel programma 276.000, 5,50%, Mixer Storia 227.000, 3,78%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 516.000, 4,46; Passato e Presente 439.000, 3,51%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 977.000 telespettatori, share 20,60% e 940.000, 19,98%, con Forum a 1.418.000, 18,43%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 365.000 telespettatori, share 5,30% e su Rete 4 Terra amara 312.000, 6,34%, Tempesta d’amore 206.000, 4,34%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 242.000 telespettatori, share 4,26% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 610.000, 5,27%. La7 ha ottenuto con Omnibus 209.000 telespettatori, share 4,41%, nel segmento News 163.000, 4,01% e nel Dibattito 209.000, 4,23%; quindi Coffee Break 212.000, 4,46% e L’aria che tira 344.000, 5,81% e L’aria che tira Oggi 566.000, 5,43%.
Daytime (Pomeriggio)
Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 2.026.000, 16,67%, nella prima parte 1.594.000, 14,25%, e nella seconda 1.697.000, 18,59%; Il Paradiso delle Signore 1.674.000, 19,25%; La vita in diretta nella presentazione 1.698.000, 19,52%, e nel programma 2.115.000, 20,70%. Su Rai 2 Ore 14 Light 1.112.000, 9,65%; Ciclismo: Tirreno – Adriatico 576.000, 5,99%; BellaMa’ nella prima parte 575.000, 6,52%, e nella seconda 634.000, 7,51% La Porta Magica 329.000, 3,67%, e nel segmento E poi… 289.000, 2,87%. Su Rai 3 Question Time 250.000, 2,66%, Aspettando Geo 514.000, 6,02%, e Geo 1.269.000, 11,77%.
Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.225.000 telespettatori, share 18,12%, Tradimento 2.098.000, 17,97%; Uomini e donne (live) 2.227.000, 22,50% e nel Finale 1.763.000, 19,73%; Amici di Maria De Filippi 1.580.000, 18,17%, My Home My Destiny 1.372.000, 16,32%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.337.000, 15,28%, nella seconda 1.442.000, 14,41% e nei saluti 1.519.000, 13,18%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 435.000 telespettatori, 3,69%; Lethal Weapon 424.000, 4,45%; Grande Fratello 262.000, 2,44%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 728.000 telespettatori, 6,58% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 546.000, 6,15%, e il film Oggi a me… domani a te! un netto di 419.000, 4,23%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 483.000, 4,22%, nel programma 487.000, 5,30% e nel segmento Focus 354.000, 4,16%; La Torre di Babele Doc 246.000, 2,45%.
Ascolti tv Seconda serata
In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 698.000 telespettatori, share 9,27%. Su Rai 2 Come ridevamo 253.000, 3,77%; Generazione Z 183.000, 5,37%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 297.000, 4,38%. Su Italia 1 il film Old un netto di 367.000, 6,85%.
Ascolti tv TG
- Tg1 ore 13:30 3.200.000, 25,51%; ore 20:00 5.043.000, 25,34%.
- Tg2 ore 13:00 1.588.000, 13,25%; ore 20:30 950.000, 4,51%.
- Tg3 ore 14:30 1.264.000, 10,88%; ore 19:00 2.005.000, 12,89%.
- Tg5 ore 13:00 2.676.000, 22,12%; ore 20:00 3.642.000, 18,07%.
- Studio Aperto ore 12:25 1.238.000, 11,95%; ore 18:30 457.000, 3,71%.
- Tg4 ore 12.00 368.000, 4,68%; ore 18:55 617.000, 3,96%.
- Tg La7 ore 13:30 781.000, 6,32%; ore 20:00 1.489.000, 7,41%.
Dati AUDITEL™