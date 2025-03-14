Gli ascolti tv del giovedì, con Che Dio ci aiuti su Rai 1, Grande Fratello su Canale 5, Pechino Express su Sky Uno…

NB. Dati in vecchio standard [BS]; i dati in Total Audience [TA] sono tra parentesi in colore rosso.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Che Dio ci Aiuti 8 ha registrato nella prima puntata 4.188.000 telespettatori, share 21,14% (4.237.000, 21.13%) e nella seconda, in seconda serata, 3.366.000, 21.63% (3.402.000, 21.56%), per una media di 3.763.000, 21,4% (3.805.000, 21.3%). Su Canale 5 Grande Fratello ha ottenuto 1.913.000 telespettatori, share 14,77% (1.971.000, 15.01%). Su Italia 1 il film Jurassic World è stato visto da un netto di 1.024.000 telespettatori, share 5,94% (1.029.000, 5.89%). Su Rai 3 Splendida Cornice ha ottenuto nella presentazione 1.046.000 telespettatori, share 4,87% (1.053.000, 4.86%), e nel programma 1.010.000, 6,11% (1.018.000, 6.08%). Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 951.000, 6,66% (957.000, 6.62%). Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 915.000 telespettatori, share 6,27% (921.000, 6.23%). Su Nove Only Fun – Comico Show 769.000 telespettatori, share 4,24% (769.000, 4.19%). Su Tv8 il match Manchester United – Real Sociedad, per l’Europa League, un netto di 667.000, 3,32% (671.000, 3.30%). Su Rai 2 Detectives – Casi risolti e irrisolti 609.000, 3,70% (614.000, 3.69%).

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.866.000, 23,51% (4.881.000, 23.40%); Affari Tuoi (Quanto hanno vinto?) 6.383.000, 29,42% (6.412.000, 29.31%); Striscia la notizia su Canale 5 2.913.000 telespettatori, share 13,43% (2.925.000, 13.37%). Su Rai 2 Tg2 Post 483.000, 2,20% (487.000, 2.20%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 991.000, 5,08% (994.000, 5.05%) e a seguire Fin che la barca va 870.000, 4,24% (873.000, 4.22%); Il cavallo e la torre 1.151.000, 5,48% (1.157.000, 5.48%); Un posto al sole 1.617.000, 7,40% (1.653.000, 7.50%). NCIS su Italia 1 registra 1.475.000 telespettatori, share 6,87% (1.480.000, 6.84%) mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.076.000 telespettatori, share 5,12% (1.082.000, 5.11%) e 929.000, 4,23% (935.000, 4.22%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.800.000 telespettatori, share 8,33% (1.809.000, 8.31%), mentre su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 445.000 telespettatori, share 2,06% (446.000, 2.05%). Su Real Time Casa a prima vista 808.000, 3.8% (805.000, 3.72%).

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.053.000, 22,14%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.606.000, 26,72%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.038.000 telespettatori, share 15,91% e nel game un netto di 3.131.000, 19,19%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 693.000, 3,58%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 571.000 telespettatori, share 3,04%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 835.000 telespettatori, share 4,32%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 308.000, 2%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 522.000 telespettatori, share 13,56%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 969.000, 20,25%; Storie Italiane nella prima parte 957.000, 20,14%, e nella seconda 1.198.000, 20,96%; È sempre Mezzogiorno 1.836.000, 18,04%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 245.000, 5.20%; Sci: Coppa del Mondo femminile – Super Gigante 448.000, 7,01%; I Fatti Vostri Speciale ha registrato 790.000, 8,25%, e 896.000, 8,46%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 284.000, 5,63%, e nel segmento Extra 203.000, 4,32%; ReStart 217.000, 4,68%; Elisir nella presentazione 240.000, 5,15%, e nel programma 276.000, 5,50%, Mixer Storia 227.000, 3,78%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 516.000, 4,46; Passato e Presente 439.000, 3,51%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 977.000 telespettatori, share 20,60% e 940.000, 19,98%, con Forum a 1.418.000, 18,43%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 365.000 telespettatori, share 5,30% e su Rete 4 Terra amara 312.000, 6,34%, Tempesta d’amore 206.000, 4,34%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 242.000 telespettatori, share 4,26% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 610.000, 5,27%. La7 ha ottenuto con Omnibus 209.000 telespettatori, share 4,41%, nel segmento News 163.000, 4,01% e nel Dibattito 209.000, 4,23%; quindi Coffee Break 212.000, 4,46% e L’aria che tira 344.000, 5,81% e L’aria che tira Oggi 566.000, 5,43%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 2.026.000, 16,67%, nella prima parte 1.594.000, 14,25%, e nella seconda 1.697.000, 18,59%; Il Paradiso delle Signore 1.674.000, 19,25%; La vita in diretta nella presentazione 1.698.000, 19,52%, e nel programma 2.115.000, 20,70%. Su Rai 2 Ore 14 Light 1.112.000, 9,65%; Ciclismo: Tirreno – Adriatico 576.000, 5,99%; BellaMa’ nella prima parte 575.000, 6,52%, e nella seconda 634.000, 7,51% La Porta Magica 329.000, 3,67%, e nel segmento E poi… 289.000, 2,87%. Su Rai 3 Question Time 250.000, 2,66%, Aspettando Geo 514.000, 6,02%, e Geo 1.269.000, 11,77%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.225.000 telespettatori, share 18,12%, Tradimento 2.098.000, 17,97%; Uomini e donne (live) 2.227.000, 22,50% e nel Finale 1.763.000, 19,73%; Amici di Maria De Filippi 1.580.000, 18,17%, My Home My Destiny 1.372.000, 16,32%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.337.000, 15,28%, nella seconda 1.442.000, 14,41% e nei saluti 1.519.000, 13,18%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 435.000 telespettatori, 3,69%; Lethal Weapon 424.000, 4,45%; Grande Fratello 262.000, 2,44%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 728.000 telespettatori, 6,58% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 546.000, 6,15%, e il film Oggi a me… domani a te! un netto di 419.000, 4,23%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 483.000, 4,22%, nel programma 487.000, 5,30% e nel segmento Focus 354.000, 4,16%; La Torre di Babele Doc 246.000, 2,45%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 698.000 telespettatori, share 9,27%. Su Rai 2 Come ridevamo 253.000, 3,77%; Generazione Z 183.000, 5,37%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 297.000, 4,38%. Su Italia 1 il film Old un netto di 367.000, 6,85%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.200.000, 25,51%; ore 20:00 5.043.000, 25,34%.

3.200.000, 25,51%; 5.043.000, 25,34%. Tg2 ore 13:00 1.588.000, 13,25%; ore 20:30 950.000, 4,51%.

1.588.000, 13,25%; 950.000, 4,51%. Tg3 ore 14:30 1.264.000, 10,88%; ore 19:00 2.005.000, 12,89%.

1.264.000, 10,88%; 2.005.000, 12,89%. Tg5 ore 13:00 2.676.000, 22,12%; ore 20:00 3.642.000, 18,07%.

2.676.000, 22,12%; 3.642.000, 18,07%. Studio Aperto ore 12:25 1.238.000, 11,95%; ore 18:30 457.000, 3,71%.

1.238.000, 11,95%; 457.000, 3,71%. Tg4 ore 12.00 368.000, 4,68%; ore 18:55 617.000, 3,96%.

368.000, 4,68%; 617.000, 3,96%. Tg La7 ore 13:30 781.000, 6,32%; ore 20:00 1.489.000, 7,41%.

Dati AUDITEL™