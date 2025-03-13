Affari Tuoi puntata stasera 13 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, giovedì 13 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, giovedì 13 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 13 marzo 2025
La concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera è Deborah per la Basilicata. Viene da Bernalda (prov. Matera) E’ aspirante Magistrata. E’ fidanzata con Carmine, ma gioca con sua sorella Angelica.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Giocano con il pacco numero 12:
- La specialità regionale di questa sera è il pane di Matera;
- Non si inizia bene, Deborah sceglie di partire con il pacco numero 1 del Friuli Venezia Giulia e perde i 75mila euro;
- Ancora peggio il secondo tiro, che cade sul pacco 4 del Veneto. Persi anche i 200mila euro!
- E non è da meno nemmeno il terzo tiro, dentro il pacco 14 del Molise c’erano i 100mila euro…
- Gli altri tre tiri fortunatamente hanno tolto di mezzo tre pacchi blu. Partenza in chiaro scuro e la prima chiamata del dottore mette sul banco il cambio del pacco: rifiutato;
- Il pane di Matera va in Sicilia, all’interno del pacco numero 15;
- Il pacco da zero euro è il numero 20 della Calabria.
- Dopo il cambio, arriva la prima offerta dal dottore. Propone 24mila euro: rifiutati;
- Mancano 8 pacchi al termine, la situazione è quasi l’opposto dell’inizio. Solo tre pacchi blu e cinque rossi ancora in gioco.
- Il dottore ripropone il cambio, le sorelle stavolta accettano. Danno il pacco 12 e si prendono il 13 della Campania;
- All’interno del pacco avuto sino a poco fa c’erano 20 euro;
- La nuova offerta del dottore, per non fare un tiro, è di 24mila euro: rifiutati ancora;
- Dopo aver pescato un altro pacco rosso (indolore) il dottore rilancia il cambio pacco ed un tiro: rifiutato;
- Nessun grosso danno nemmeno per questo tiro. Il dottore indica due tiri e mette in gioco le due carte, Deborah pesca la carta del cambio ma lo rifiuta;
- Dentro il pacco numero 16 della Liguria c’erano i 300mila euro;
- Tre pacchi al termine. Ancora in gioco i due pacchi rossi da 10mila e 50mila euro e il blu da 100 euro;
- Il dottore fa un’offerta da 10mila euro: rifiutano e vanno avanti;
- I 10mila euro erano dentro il pacco 9. Il finale sarà tra 100 euro e 50mila euro, ma c’è ancora l’offerta del dottore;
- L’ultima offerta del dottore è pari a 20mila euro: accettati! Deborah torna a casa con 20mila euro;
- Nel pacco numero 13 di Deborah c’erano 100 euro! I 50mila erano nel 19. Deborah ha fatto bene ad accettare l’offerta del dottore.
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.