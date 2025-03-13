Chi ha vinto la puntata del 13 marzo 2025 de L’Eredità? Gli indizi, il montepremi e la parola misteriosa della ghigliottina di oggi

L’Eredità, ghigliottina puntata 13 marzo 2025: chi ha vinto e la parola di stasera

Qual è la parola della Ghigliottina e quanto ha vinto il campione nella puntata di stasera, giovedì 13 marzo 2025, a L’Eredità? Il preserale, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 18:40 con la conduzione di Marco Liorni, come d’abitudine, ogni sera culmina con il gioco finale in cui il finalista di serata deve trovare la parola che accomuna i cinque indizi (cercando di conservare, intatto, il proprio montepremi). A partecipare è il concorrente che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano.

Chi ha vinto la puntata de L’Eredità del 13 marzo 2025

A vincere, stasera, è stata Veronica di Corleone (in provincia di Palermo), professoressa di lettere di venticinque anni. E’ sostenuta da amici, parenti, studenti, colleghi. Per la concorrente siciliana si tratta dalle terza partecipazione alla ghigliottina. Potrebbe vincere un montepremi di 185mila euro.

Quali sono gli indizi de L’Eredità della puntata del 13 marzo 2025

I cinque indizi della puntata di stasera sono: Notizie (indovinato)

Permesso (sbagliato, invece di Vietato)

Capitali (indovinato)

Sospesa (indovinato)

Ritirare (indovinato)

Quale era la parola misteriosa de L’Eredità di stasera 13 marzo 2025

Veronica risponde ‘Lettera’. La risposta corretta, però, è ‘Circolazione’. La concorrente non porta a casa il montepremi di stasera.

Come funziona la Ghigliottina?

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi che corrisponde alla somma dei montepremi dei concorrenti che hanno partecipato a L’Eredità.

Il conduttore propone per cinque volte una coppia di parole: per ciascuna coppia, il concorrente deve scegliere una delle due parole, cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quella corretta. L’insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la parola nascosta.

Se la scelta della parola, tra le due proposte dal conduttore, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi; se la scelta è sbagliata, invece, il montepremi viene dimezzato. Il concorrente, in ogni caso, sarà informato dell’indizio corretto.

Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la logica di gioco, i cinque indizi, scrivendo la risposta su un cartoncino che, al termine del tempo di gioco, deve essere consegnato al conduttore.

L’Eredità, casting

Per partecipare come concorrenti a L’Eredità si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

L’Eredità, replica

Rai 1 non prevede repliche de L’Eredità: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.