Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita a Luglio 2024

A Luglio 2024, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ a Luglio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ a Luglio 2024

Il mese di Luglio 2024 su Apple TV+ è un mese di rinnovamento: le serie iniziate a Giugno terminano e arrivano nuove serie tv. Nel corso del mese, infatti, si concluderà la quarta stagione di Trying, la prima di Tierra de mujeres – Intrecci di vita con Eva Longoria e la miniserie Presunto Innocente con Jake Gyllenhaal adattamento del romanzo e del film omonimo.

3 Luglio: Tryng s.4 (finale di stagione)

s.4 (finale di stagione) 10 Luglio: Sunny s.1 (ep. settimanali)

s.1 (ep. settimanali) 12 Luglio: Essere Ben

19 Luglio: La Donna del Lago , miniserie

, miniserie 24 Luglio: Time Bandits s.1

Presunto Innocente (finale)

Tierra de Mujeres – Intrecci di vita s.1 (finale di stagione)

s.1 (finale) s.1 (finale di stagione) 31 Luglio: Las Azules s.1

Sunny – prima stagione (10 Luglio)

Sunny è un thriller mischiato con una commedia dark ambientato in Giappone. La protagonista è Suzie (Rashida Jones) che deve fare i conti con la morte del marito e del figlio. Quando riceve un robot domestico dall’azienda per cui lavora il marito, inizia a sospettare che ci sia qualcosa di strano nel disastro aereo in cui i suoi familiari hanno perso la vita.

La Donna del Lago – miniserie (19 Luglio)

Natalie Portman e Moses Ingram sono le protagoniste della miniserie La Donna del Lago, creata e diretta da Alma Har’el. La scomparsa di una giovane ragazza sconvolge la città di Baltimora nel giorno del Ringraziamento del 1966 e le vite di due donne convergono in una rotta di collisione fatale. Maddie Schwartz è una casalinga ebrea che cerca di liberarsi di un passato segreto e di reinventarsi come giornalista investigativa; Cleo Sherwood è una madre che naviga nel ventre politico della Baltimora nera, mentre si danna per mantenere la sua famiglia. All’inizio le loro vite sembrano scorrere in parallelo, ma quando Maddie si incaponisce sulla misteriosa morte di Cleo, si apre un baratro che mette in pericolo tutti coloro che le circondano.

Las Azules – Women in Blue

Serie in lingua spagnola creata da Fernando Rovzar e Pablo Aramendi, Las Azules è ispirata a una storia realmente accaduta in Messico nel 1970. Quattro donne sfidarono le norme conservatrici si unirono alla prima forza di polizia femminile del Messico, per poi scoprire che la loro squadra era una trovata pubblicitaria per distrarre i media da un brutale serial killer. Ma quando gli omicidi aumentano saranno proprio loro a trovare il serial killer.

Essere Ben e Time Bandits

Essere Ben è una serie per ragazzi con al centro il dodicenne Ben che scopre di avere i super poteri (in arrivo il 12 luglio). Time Bandits (dal 24 luglio) è una commedia d’avventura per ragazzi creata da Taika Waititi con Lisa Kudrow, al centro un improbabile gruppo di ladri che ha un nuovo membro: un 11enne fanatico di storia.

Apple TV+ a Luglio oltre la fiction

Il 19 Luglio arriva, invece, Omnivore un documentario in 8 episodi narrato dallo chef René Redzepi che racconta gli ingredienti che hanno segnato la nostra cultura. In ogni episodio si celebra la coltivazione, la trasformazione e il consumo di otto tra gli ingredienti più essenziali al mondo: la banana, il peperoncino, il caffè, il mais, il maiale, il riso, il sale e il tonno, rivelando come essi costituiscano le pietre miliari del patrimonio culturale globale.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 9,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi, inoltre Apple TV+ è inclusa nell’abbonamento Apple One con Music, Arcade e il Cloud. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.