Quando inizia il serale di Amici 2025? Chi sono i cantanti ed i ballerini con la maglia oro e come sono composte le tre squadre?

C’è grande trepidazione per i/le fan di ‘Amici 2025‘. A meno di un mese, al sabato sera, inizierà la fase del serale che, settimana dopo settimana, porterà alla proclamazione del vincitore o della vincitrice di questa ventiquattresima edizione.

In un post pubblicato, oggi pomeriggio, sul proprio account Instagram, Lorella Cuccarini ha fornito un importante indizio sulla data d’inizio della fase finale del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

“- 3 alla fine del pomeridiano”

Secondo un rapido calcolo, il serale di ‘Amici 2025’ dovrebbe prendere il via sabato 22 marzo 2025. E dovrà vedersela contro ‘Ne vedremo delle belle’ su Rai 1 con Carlo Conti.

Quali sono le tre squadre del serale di Amici 2025?

In attesa dell’assegnazione delle ultime maglie oro, i fan della trasmissione hanno azzardato le prime ipotesi sulle probabili combinazioni tra prof e rispettivi allievi. Nella puntata di oggi, Anna Pettinelli è scesa in campo a sostegno delle tesi Deborah Lettieri contro Alessandra Celentano. Una ‘difesa d’ufficio’ che ha fatto pensare alla seguente composizione:

Celentano – Zerbi (confermati)

Lo – Cuccarini (come lo scorso anno)

Pettinelli – Lettieri (nuova formazione)

Chi sono i cantanti e ballerini del serale di Amici 2025?

Ad oggi, sono state assegnate 8 maglie:

Antonia – cantante, 19 anni, vive a Napoli con la sua famiglia. “La musica è l’unica certezza che ho”

Jacopo Sol – cantautore – 22 anni, nato a San Severo (Foggia), vive a Milano con il fratello. “Per me la musica vuol dire connettersi con le persone. La musica fa quello che non fanno le parole e arriva dove le parole non arrivano”.

Nicolò – cantante – Ha 18 anni, viene dalla provincia di Perugia dove vive con i genitori, il fratello e un cane. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 7 anni e solo in seguito ha iniziato a studiare canto perché la mamma lo sentiva cantare sempre sotto la doccia. “Cantare è il momento in cui mi sento più libero”

Alessia – ballerina – Ha 23 anni, è originaria di Fondi (Latina), ma vive a Roma. Studia ingegneria all’università. La sua passione per la danza nasce quando aveva 4 anni: all’inizio era appassionata di hip hop poi a 9 anni ha iniziato le danze latine, la sua vera passione. Dice di sé: “Danzare è la mia vita. Se ho il raffreddore e danzo il raffreddore va via, è la mia medicina. La danza fa uscire me stessa al 100%”.

Francesco – ballerino neoclassico, 24 anni, nato a Carovigno (Brindisi). Prof di riferimento Emanuel Lo. “Ballare per me significa provare molte sensazioni insieme e ogni volta cerco di raccontare cose diverse. Penso che la cosa più importante sia arrivare al cuore di chi ti guarda.”

Chiara – ballerina – Ha 21 anni, è nata a Firenze. Per studiare danza è stata qualche anno lontana da casa e da poco è tornata a vivere con la mamma e la sorella. La mamma è un’insegnate di danza classica. Per lei ballare è un modo per esprimere quelle emozioni che non riesce ad esprimere a voce.

Francesca – ballerina – 24 anni, nata a Siracusa, vive a Roma. “Per me danzare è il modo di esprimere tutto quello che ho dentro”

Asia – ballerina di hip hop, 17 anni, vive a Roma con i genitori. Prof di riferimento Emanuel Lo. “Da quando ho cinque anni ho un sogno, quello di fare la ballerina e farò di tutto per continuare a danzare perché per me è troppo importante”.