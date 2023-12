La consegna del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini che andrà in onda in un servizio questa sera su Canale 5 è una duplice notizia. Lo è perché la giudice di X Factor parlerà per la prima volta dell’esclusione di Morgan dal talent show di Sky, alimentando questa sorta di telenovela che probabilmente si esaurirà domani con la finale. Ma anche e soprattutto perché si tratterà del ritorno dell’attrice e conduttrice a Striscia la notizia, dopo il clamoroso caso che la vide protagonista due anni fa circa.

Ambra e Striscia la notizia, cosa successe nel 2021

Il 13 ottobre 2021 Striscia la notizia consegnò un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, premiata da Valerio Staffelli per la fine della storia d’amore – durata quattro anni – con l’allenatore Massimiliano Allegri. Poco prima della messa in onda del servizio, la figlia dell’ex di Non è la Rai, Jolanda Renga, 17 anni, sollevò via Instagram il caso.

Ne nacque un polverone mediatico a cui contribuirono personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione, da Belen Rodriguez (“che vergogna“) a Selvaggia Lucarelli (“è stato davvero crudele“) da Laura Chiatti (“servizio bieco e irrispettoso“) a Sabrina Scampini (“essere un personaggio pubblico non significa dover subire qualunque tipo di umiliazione“) da Francesca Barra (“Striscia dovrebbe scusarsi“) a Stefania Orlando (“consegna inopportuna“).

La vicenda provocò la contro-replica del tg satirico di Antonio Ricci, che, tra le varie cose, prese di mira l’agenzia di cui fa parte Ambra, la Notoria (società che assiste anche Michelle Hunziker e Silvia Toffanin).

Le dichiarazioni di Ambra su Morgan

Ambra a Striscia la notizia questa sera smentirà di essere stata minacciata da Marco Castoldi, in arte Morgan. Ecco le sue parole: “Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte (…) Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto“.