Striscia La Notizia cerca inviati

Da qualche ora, sul sito ufficiale di ‘Striscia La Notizia‘, è apparso un annuncio molto importante per tutti/e quelli/e che vogliono entrare a far parte del cast artistico della trasmissione di Canale 5. Il tg satirico di Antonio Ricci, infatti, cerca nuovi/e inviati/e.

Vuoi proporti come inviato di Striscia la notizia…? La tua aspirazione potrebbe diventare realtà.

Il tg satirico di Antonio Ricci lancia una selezione per nuovi “inviati/e” del programma. Possono candidarsi a tale selezione tutti coloro che ci faranno pervenire un servizio, che abbiano già creato o che realizzeranno, rispettando lo stile e la linea editoriale della trasmissione.

Saranno valutati tutti i video inviati entro il 31 dicembre 2024. Per partecipare clicca qui.

I file non dovranno superare i 100 MB”.

Chi sono gli inviati di Striscia La Notizia 2024 – 2025?

Gli inviati della trasmissione Mediaset, attualmente, sono Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Vittorio Brumotti, Marco Camisani Calzolari, Antonio Casanova, Gianpaolo Fabrizio, Sergio Friscia, Cristina Gabetti, Gabibbo, Luca Galtieri, Jimmy Ghione, Valeria Graci, Max Laudadio, Roberto Lipari, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Paolo Marchi, Angelica Massera, Cristiano Militello, Moreno Morello, Stefania Petyx, Pinuccio, Davide Rampello, Andrea Rivera, Luca Sardella, Chiara Squaglia, Valerio Staffelli, Riccardo Trombetta, Capitan Ventosa.

Chi, invece, non farà parte più del gruppo è Edoardo Stoppa che, intervistato da SuperGuidatv.it dopo l’esperienza de ‘L’Isola dei Famosi’, ha dichiarato quanto segue: “Devo tantissimo a Striscia La Notizia, è un programma a cui sono molto legato. Mi ha permesso di portare in campo le mie passioni e mi ha dato una visibilità pazzesca. Ero diventato un fenomeno nazionale occupandomi di animali. Tutte le cose però hanno un inizio e una fine. Dopo undici anni, ho deciso di chiudere un ciclo perché avevo bisogno di fare qualcosa di nuovo, di stimolante. E’ un capitolo bellissimo della mia vita che però non vorrei riaprire ma vorrei andare avanti con altre attività sempre legate al pianeta, agli animali”