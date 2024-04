Può la Rai far a meno di Amadeus? Quanto pubblico il conduttore riuscirà a portarsi su Nove? Il tema, negli ultimi giorni, ha appassionato gli addetti ai lavori. In particolare, a incuriosire sono i risultati che Ama otterrà nella sua nuova ricca casa televisiva nell’access prime time. Fascia pregiatissima, nella quale attualmente su Rai1 domina con Affari tuoi. Oggi, intervistato dal Corriere della Sera, l’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Alessandro Araimo ha detto che l’obiettivo per Nove in quello slot con Amadeus alla conduzione di un game (quasi sicuramente sarà I Soliti Ignoti) è raggiungere l’8% di share. Cioè raddoppiare l’attuale media, che si aggira intorno al 4%.

Affari tuoi, I Soliti Ignoti e… il terzo incomodo?

In attesa di verificare i risultati, dati Auditel alla mano, è interessante porsi l’interrogativo sull’altro programma indirettamente coinvolto da questa piccola grande rivoluzione. Il riferimento è a Striscia la notizia, che dal 1989 occupa l’access prime time di Canale 5 (il debutto assoluto del tg satirico di Antonio Ricci risale all’anno prima, ma veniva trasmesso su Italia 1).

Insomma, tra il nuovo Affari tuoi, quasi sicuramente affidato a Stefano De Martino, su Rai1 e I Soliti Ignoti di Amadeus su Nove quale sarà il futuro di Striscia la notizia su Canale 5? Oppure: la rete ammiraglia del Biscione continuerà a puntare sul programma che a settembre inaugurerebbe la 37esima edizione o potrebbe addirittura cogliere la palla al balzo per modificare/rivoluzionare il palinsesto?

I freddi numeri dicono che Striscia la notizia soffre la concorrenza di Affari tuoi, venendo battuta tutte le sere (Ricci non perde occasione, però, di rivendicare i risultati nel target commerciale). Nell’access, va detto, la concorrenza è tanta, considerando anche le proposte di Rete 4 (Prima di domani), Tv8 (i game di Nicola Savino) e, soprattutto, di La7, con Otto e mezzo di Lilli Gruber.

La nota della produzione di Striscia la notizia

TvBlog ha contatto Striscia la notizia, che ha risposto al nostro interrogativo di fondo con la seguente nota: “Chi deve temere l’eventuale approdo di Amadeus all’access prime time del Nove è RaiUno, che diventerebbe il suo vero competitor in quella fascia. Noi invece siamo tranquilli, perché sarebbe una guerra tra quiz, mentre Striscia la notizia è un prodotto diverso, italiano, originale e unico. Noi, come ogni anno, cercheremo ancora di migliorare il nostro programma, sempre nell’ottica di offrire il massimo al nostro affezionato pubblico“.

Chissà, magari, tra i due litiganti… il terzo gode!