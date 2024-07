Il focus ascolti dello storico tg satirico in onda nell’access prime time di Canale 5 relativo all stagione 2023-2024

Si è chiusa anche questa stagione di Striscia la notizia. L’ormai storico tg satirico ideato e diretto da Antonio Ricci si è preso un meritato periodo di vacanze in attesa di tornare a presidiare l’access prime time di Canale 5 dal prossimo autunno. Cambiano e si avvicendano i conduttori, ma il denominatore comune del programma resta il suo papà, ovvero Antonio Ricci, che imprime alla trasmissione il suo indirizzo da sempre attento alle notizie, agli scoop, al dietro le quinte dei nostri tempi, grazie alla pattuglia dei suoi bravi inviati.

Il focus ascolti di Striscia la notizia ed i dati stagionali

Oggi la nostra rubrica di focus ascolti punta la sua lente d’ingrandimento proprio sull’ultima stagione di Striscia la notizia partendo dal dato medio stagionale che è stato del 15,63% di share, pari a 3.245.000 telespettatori. La copertura media è stata di 6.867.000 telespettatori per una permanenza del 48,51%. L’età media del pubblico di Striscia la notizia è stata in questa stagione di 54 anni.

L’età del pubblico del Tg satirico di Canale 5

Veniamo ora a dare un occhiata alla composizione dei target. Share sostanzialmente identici sia per i maschi che per le femmine nella misura del 15,5%. Per età abbiamo share nei pressi del 20% in tutte le fasce più giovani, partendo dalla 8-14 anni fino ad arrivare alla 45-54 anni, con la prcentuale più alta del 21% di share nella fascia 35-44 anni. La percentuale più bassa è quella degli over 65 con il 12,22% (fascia questa dove Affari tuoi ottiene ben il 33% di share).

Il livello d’istruzione e la classe socio economica

Per quel che riguarda il livello d’istruzione registriamo la percentuale di share più alta nella media inferiore con il 18,29% di share, mentre quella più bassa è degli universitari con il 9,67% di share. Per quel che riguarda le classi socio economiche abbiamo il 17,66% nella bassa ed il 18,41% nella media, fino al 12% della medio alta ed il 10% nell’alta.

I dati regionali di Striscia la notizia

Chiudiamo come sempre con i dati regionali partendo dalla regione in cui Striscia la notizia ottiene lo share più alto che risulta essere l’Abruzzo con il 23,5%, seguita dalla Sicilia con il 21,83%, quindi c’è la Puglia con il 20% di share. La regione invece dove il programma di Canale 5 ottiene lo share più basso risulta essere il Molise con il 9,64%, seguita dalla Liguria con il 10,64%, quindi c’è il Friuli Venezia Giulia con l’11,2% di share.