Chiara Ferragni e Fedez sarebbero al lavoro per un docu-reality realizzato per Amazon Prime Video. A dare l’annuncio è stato Santo Pirotta, che, partecipando questa mattina con la sua rubrica settimanale, Un santo in paradiso, all’interno di Ogni Mattina, ha rivelato in anteprima la notizia, che sarebbe protetta da un vincolo di segretezza anche grazie a una “penale salatissima”, secondo quanto affermato dal giornalista.

Pirotta ha parlato di un progetto che vedrebbe la coppia ripresa da telecamere presenti nel loro appartamento, nelle loro autovetture, di fronte alle quali Fedez si sarebbe talvolta anche lasciato andare a qualche sfuriata, mentre la Ferragni, sempre secondo i racconti del giornalista, si sarebbe sempre mostrata impeccabile di fronte alle telecamere.

Un progetto che richiamerebbe Casa Vianello e forse tenterebbe di ripercorrere le orme del fortunato A spasso con i Kardashian, che fra l’altro proprio nel 2021 arriverà alla sua ultima stagione. In passato a sperimentare un’analoga idea televisiva erano stati anche Ilary Blasi e Francesco Totti, che realizzarono ben due puntate prova di Casa Totti, che fra l’altro sembrava in procinto di sbarcare su Amazon Prime Video, dove in realtà non è mai arrivata la serie.

Indubbiamente i Ferragnez hanno una maggior esperienza nel condividere le proprie vite al di fuori delle mura domestiche, dato che sono due dei personaggi italiani con il maggior seguito sui social. Il progetto nasce già quindi sotto una buona stella, anche se social e tv non viaggiano sempre di pari passo.

Fedez si conferma intanto uno dei volti su cui Amazon punta di più per lanciare la propria piattaforma Video qua in Italia, dato che, oltre a comparire nei numerosissimi promo per pubblicizzare l’azienda, ha già messo il proprio volto nella prima stagione di Celebrity Hunted e sarà al fianco, nella prossima primavera, di Mara Maionchi come giudice di Lol: Chi ride è fuori.