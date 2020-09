Al passo con i Kardashian, addio dopo 14 anni: la season finale nel 2021

Di Claudia Cabrini venerdì 11 settembre 2020

Dopo ben 14 anni e 19 stagioni, il reality Al passo con i Kardashian cala il sipario. La season finale uscirà nel 2021.

Un annuncio su Instagram per fare sapere ai tanti fan della serie che lo show sarà cancellato nel 2021. Così la famiglia Kardashian soltanto qualche giorno fa, per mezzo social, ha spiegato che la nota serie tv americana Keeping Up With The Kardashains, il reality conosciuto anche in Italia con il titolo Al passo con i Kardashians che da ormai 19 stagioni racconta della vita multimiliardaria e sfrenata dei Kardashian, terminerà nel 2021 con l'uscita dell'ultima nonché ventesima stagione. Lo show sarà infatti cancellato, e la decisione sembra sia stata presa dalla stessa famiglia Kardashian in persona:



"Per noi è un duro colpo sapere di dover dire addio a Al passo con i Kardashian. Dopo oltre 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e innumerevoli spin-off, abbiamo deciso in famiglia di portare al termine questa lunga avventura. Siamo veramente grati a quanti ci abbiano seguito nel corso di questi anni [...] Ricorderemo sempre con affetto tutte le emozioni provate e le persone incontrate grazie a questa esperienza".

Lo show, prodotto da Bunim-Murray Productions e diretto da Ryan Seacrest, debuttò per la prima volta in televisione il 14 ottobre 2007. La sua diciannovesima stagione uscirà negli States tra pochi giorni soltanto, il 17 settembre, mentre l'ultima, definitiva, la stagione numero 20, concluderà in bellezza il progetto nel 2021.

Il messaggio della famiglia Kardashian è poi proseguito:



"Grazie a tutte le centinaia di persone e di aziende che ci hanno permesso di rendere questa esperienza indimenticabile. Uno uno speciale ringraziamento va soprattutto a Ryan Seacrest per aver sempre creduto in noi".

Lo show Al passo con i Kardashian ha dato il via a ben 12 spin-off. Il 17 settembre negli States debutterà la 19esima stagione mentre la ventesima, ossia la season finale, uscirà come già detto nel 2021.