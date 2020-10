Fenomeno Ferragni, Simona Ventura intervista Chiara Ferragni su Rai 2: anticipazioni

Nel giorno in cui ha annunciato di essere incinta di una bambina, Chiara Ferragni è protagonista assoluta della prima serata di Rai 2. Stasera, lunedì 12 ottobre, andrà infatti in onda Fenomeno Ferragni, uno speciale interamente dedicato alla regina italiana dei social. Alle 21.20 è prevista la trasmissione di Chiara Ferragni – Unposted, documentario del 2019 che spiega le origini e lo sviluppo del successo dell’imprenditrice digitale lombarda. Dopo aver ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento e aver conquistato l’attenzione della stampa al Festival del Cinema di Venezia, il film arriva in prima visione su Rai 2.

Al termine del documentario, Chiara Ferragni sarà intervistata da Simona Ventura all’interno di uno degli spazi creativi del MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma. Una delle prime e lunghe interviste che la donna concede alla televisione, da cui si è sempre tenuta piuttosto alla larga nel corso della sua carriera, ormai decennale. L’incontro fra Chiara Ferragni e la conduttrice permetterà al pubblico di conoscere meglio gli aspetti della vita professionale dell’influencer, costantemente alle prese con le copertine dei magazine di moda, i servizi fotografici per i social e la gestione del proprio brand. Inoltre, sul filone del docu-film, si ripercorrerà la storia dietro all’ascesa di Chiara Ferragni nel mondo del business tramite Instagram, vetrina commerciale che è anche una finestra nella quotidianità di più di 21 milioni di persone, per cui nutre un profondo senso di responsabilità.

Tvblog seguirà Fenomeno Ferragni e l’intervista esclusiva di Simona Ventura e Chiara Ferragni. Al termine, la consueta recensione. Come se la caverà la conduttrice nei panni dell’intervistatrice?