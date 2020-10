Mentre continua la rincorsa ai social (e soprattutto al pubblico di essi) da parte della televisione generalista, per questa sera è in programma una sorta di invasione del prime time ad opera di Instagram. Per una curiosa coincidenza di palinsesto, probabilmente non troppo coincidenza, Rai2 e Italia 1, ossia due reti assolutamente generaliste, ospiteranno degli speciali con protagonisti dei personaggi molto conosciuti da chi frequenta il mondo digitale.

Rai2 proporrà la serata evento dedicata a Chiara Ferragni, con messa in onda (in prima visione tv, ma è da tempo disponibile su Amazon Prime Video) del film sulla sua vita e poi dell’intervista realizzata da Simona Ventura, Italia 1 risponderà con lo speciale de Le Iene a cura di Gaston Zama sulla controversa figura di Mirko Scarcella (con partecipazione attiva di Gianluca Vecchi, nei panni del grande accusatore).

Da una parte gli oltre 21 milioni di follower dell”imprenditrice digitale’ sposata con Fedez (oltre 11 milioni) è in attesa del secondo figlio, dall’altro i 212 mila del personaggio che dice di aver creato influencer come Vacchi (quasi 18 milioni) e di cui si è occupato anche Massimo Giletti a Non è l’Arena. Chi vincerà la sfida in termini di dati Auditel e, soprattutto, chi riuscirà a portarsi a casa un risultato più alto nel target anagrafico, quello più giovane, di riferimento per il pubblico dei social?