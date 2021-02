All or nothing con la Juventus su Amazon Prime Video

Che Amazon stia diventando sempre di più una piattaforma di produzione di contenuti video è ormai chiaro a tutti. L’approdo di programmi come il DOC prossimo venturo con protagonista Laura Pausini che si aggiunge a quello già prodotto e distribuito con Tiziano Ferro, insieme al day time della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ne sono chiara testimonianza. Amzon con la sua piattaforma Prime Video inoltre permetterà ai propri utenti di vedere 16 delle migliori partite di Champions League, in esclusiva nella serata del mercoledì da quest’anno.

L’impegno di Amazon Prime Video non si ferma però alla diffusione delle partite di calcio di quella che fu la mitica Coppa dei Campioni, ma ha nel suo catalogo un titolo che circola già da qualche anno. Si tratta di All or nothing, una serie che ha aperto le porte degli spogliatoi di alcune fra le più celebri squadre di calcio. Si tratta di un documentario sportivo prodotto da Amazon che mostra appunto la vita “dietro le quinte” delle squadre di calcio e non solo di calcio. Viene mostrata la vita di tutti i giorni di queste compagini attraverso gli allenamenti, i momenti conviviali, ma anche i frangenti nascosti durante le varie competizioni.

Per quel che riguarda il calcio sono state prodotte serie con il Manchester city e il Tottenham Hotspur per quel che riguarda la Premier League e il Bayern Monaco per la Bundesliga. Ma non solo squadre di club in All or nothing, è disponibile anche una produzione dedicata alla nazionale di calcio di brasiliana. Non solo calcio però per All or nothing, sono state prodotte anche serie sul Rugby e sull’Hockey su ghiaccio. La notizia di cui TvBlog vi dà conto qui adesso è che arriverà anche una puntata di All or nothing dedicata alla nostra serie A di calcio e protagonista di questa produzione sarà la squadra della Juventus.

E’ stata scelta dunque per quel che riguarda il nostro paese la squadra allenata attualmente da Andrea Pirlo per essere protagonista del primo documentario italiano di All or nothing. Del resto non poteva essere altrimenti, essendo la Juventus la squadra che conta il maggior numero di tifosi nel nostro paese, oltre ad essere quella che ha vinto più titoli di Campione d’Italia.

Appuntamento dunque nei prossimi mesi sulla piattaforma di Amazon Prime Video con una puntata di All or nothing con protagonista la Juventus.