Amici day time arriva su Amazon prime, ma resta anche su Canale 5. Ecco come e quando

La rivoluzione può arrivare anche a piccoli passi, come una goccia che crea una stalattite, piano piano cambia le cose e la televisione non fa eccezione, ovviamente. Quello di cui vi diamo conto qui adesso è un piccolo passo, che forse poco cambierà adesso per chi è affezionato alla cara e vecchia televisione generalista, ma che di certo a suo modo modernizza, sopratutto per quel che riguarda la sua fruizione, uno dei titoli storici appunto della tv tradizionale. Amici di Maria De Filippi arriva su Amazon prime video, come scritto dal blog di Davide Maggio e siamo in grado di aggiungere che ci arriva dalla metà di Febbraio.

Ma cosa sarà disponibile su Amazon prime? Il pubblico che vorrà scaricarsi Amici dalla piattaforma a pagamento di Amazon troverà un mix di contenuti su quanto accade quotidianamente nella scuola d’arte più celebre d’Italia, sia esclusivi che già diffusi su altri media, televisione compresa. Anche nel caso di Amici Prime non ci sarà conduzione. Il day time di Amici feriale continuerà ad andare in onda anche su Canale 5, insieme ovviamente alla puntata del sabato pomeriggio, oltre alle prime serate prossime venture.

Insomma per il momento sarà una semplice aggiunta la versione del day time di Amici che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma di Amazon prime video. Chissà però che questa operazione possa essere propedeutica per un futuro più corposo sulla piattaforma digitale a pagamento. Quelli che saranno disponibili su Prime video saranno dei contenuti che si rinnoveranno periodicamente. L’accordo è stipulato fra Mediaset e Amazon, ovviamente con il beneplacito di Fascino che produce Amici e tutti i suoi contenuti.

L’appuntamento dunque con l’arrivo di Amici su Amazon Prime Video è dalla metà di questo mese, fermo restando, come già detto, che proseguirà la versione del day time pomeridiano di Amici nei pomeriggi di Canale 5 dopo il varietà Uomini e donne. Diceva il grande Luciano De Crescenzo :

“La vita potrebbe essere divisa in tre fasi: Rivoluzione, Riflessione e Televisione. Si comincia con il voler cambiare il mondo e si finisce col cambiare i canali.”

Come dargli torto.