Oggi, sabato 30 gennaio 2021, su Canale 5 dalle ore 14.10 torna in onda Amici 20, con la conduzione di Maria De Filippi.

Cosa succederà? I professori continueranno a mettere in discussione i banchi di alcuni allievi, i quali dovranno quindi affrontare nuove sfide. Riusciranno a difendere la loro maglia?

La puntata è stata registrata ieri, venerdì 29 gennaio, negli studi Elios di Roma. Sono quindi disponibili alcune anticipazioni dettagliate (tutto ‘merito’ del pubblico presente in studio – lo facciamo notare, visto che di pubblico tanto si parla in ottica Sanremo)

ATTENZIONE SPOILER (fonte Il Vicolo delle News)

La cantante Arianna è stata eliminata (al suo posto Elisabetta), mentre la sfida del collega Evandro è stata rimandata alla prossima settimana. Ospite radiofonico sarà Rds, che annuncerà l’intenzione di trasmettere Lady di Sangiovanni. A rischio la maglia del ballerino Tommaso, per decisione di Alessandra Celentano, insoddisfatta del suo atteggiamento in sala.

Ospite in studio sarà il cantautore rap Mr Rain, che canterà il nuovo singolo Non c’è più musica, che anticipa l’uscita dell’album Petrichor, prevista per il 12 febbraio prossimo.

Ricordiamo che il cast di Amici 20 è formato da Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini per quanto riguarda i docenti di ballo e da Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa per il canto.

AMICI 20, GLI ALLIEVI

Ricordiamo che, al momento, la suddivisione professori/allievi è la seguente:

Anna Pettinelli: Aka7even, Evandro.

Arisa: Arianna, Raffaele.

Rudy Zerbi: Deddy, Enula, Esa, Ibla, Leonardo, Sangiovanni.

Lorella Cuccarini: Martina, Rosa.

Veronica Peparini: Giulia, Samuele.

Alessandra Celentano: Tommaso, Alessandro.

Oltre all’appuntamento settimanale del sabato, Amici 20 va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16.10, subito dopo Uomini e donne, e su Italia 1 alle ore 19.00 con la classica fascia di daytime. La regia è di Andrea Vicario.