Laura Pausini: in arrivo documentario su Amazon Prime Video

E’ uscito lo scorso mese di novembre, con tanto di battage pubblicitario e annesso grande successo, tanto che poi è anche felicemente sfociato sulle televisioni generaliste, come non ricordare la splendida chiacchierata con Mara Venier a Domenica in. Il documentario “Ferro” con protagonista Tiziano Ferro ha fatto goal distribuito dalla piattaforma Amazon Prime Video con numerosi download e streaming al suo attivo ed un grande successo di pubblico, certificato dalle moltissime interazioni sui social network. Ora Amazon Prime Video vuole fare la doppietta, coinvolgendo in una operazione di questo tipo una cantante che -come Ferro- ha un seguito enorme sia in Italia che nel resto del mondo, parliamo di Laura Pausini.

Laura sarà infatti protagonista di una documentario sulla falsariga di “Ferro” che mostrerà il suo percorso professionale e privato raccontato direttamente da lei stessa. Si vedranno dunque nel corso di questo documentario immagini esclusive ed ovviamente originali che declineranno il suo mondo, in un ritratto personale che incrocerà le sue innumerevoli canzoni di successo con i luoghi, i posti, la gente che ha incontrato lungo il suo viaggio nel suo scintillante percorso professionale in Italia e in giro per il mondo.

Il documentario sarà prodotto dalla Endemol Shine Italy e il progetto al momento è ancora in fase embrionale, se andrà in porto verrà realizzato nei prossimi mesi per andare poi su Amazon Prime Video magari già nel corso di questo 2021. Appare chiara a questo punto l’intenzione di Amazon Prime, che ormai è attiva anche nel mondo del calcio, di andare a produrre contenuti di qualità e che possano avere un interesse che vada al di la dei semplici prodotti “cotti e mangiati” tipici della tv commerciale ma che abbiano anche un mercato a lunga scadenza.

Per altro a questo proposito è notizia proprio di pochi giorni fa dell’arrivo su Amazon Prime anche di contenuti esclusivi di Amici di Maria De Filippi. Insomma Amazon Prime Video si avvia a diventare una specie di versione moderna di quelli che sono stati in passato i DVD e relativi contenuti extra.