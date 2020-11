Tiziano Ferro all’undicesima puntata di Domenica in. Colpaccio di Mara Venier che aprirà la sua puntata numero undici con il grande cantautore. Tiziano sarà collegato direttamente con la sua casa di Los Angeles e da lì farà una lunga chiacchierata con l’amica Mara raccontando il suo mondo, le sue emozioni, i suoi tormenti e le sue adorate canzoni.

Un mondo quello di Tiziano raccontato molto bene nel documentario in distribuzione in questo periodo nella piattaforma di Amzon dal titolo molto eloquente “Ferro“. Tiziano dunque si presenterà a Domenica in nella sua doppia veste. Quella cioè di Clark Kent, come lo conoscono in America ed in quella di Superman, come è conosciuto in Italia. A Domenica in dunque Tiziano, che ripetiamo sarà collegato da Los Angeles dove saranno le cinque della mattina, si confronterà con questi suoi due lati, uno privatissimo ed uno pubblico, in un percorso narrativo che è stato così bene raccontato nel documentario disponibile su Amazon Prime. Nel corso della puntata verranno per altro mostrati molti stralci del documentario che sta avendo molti apprezzamenti. Tiziano ha voluto dire su questo lavoro :

«Quando mi è stato proposto questo progetto ho detto sì, ma a patto che non fosse un documentario musicale. Lo volevo fare sporco, antiestetico, imprevedibile. Fuori dai canoni classici di backstage, stadi pieni, brindisi con la band»

Altro ospite di prestigio, questa volta in studio a Roma, di Mara Venier e della sua undicesima emissione della stagione 2020-2021 di Domenica in è l’ex calciatore ed allenatore di calcio Siniša Mihajlović, che racconterà a Mara non solo le sue vicende sportive, ma anche quelle personali che lo hanno visto combattere negli ultimi anni da una forma di leucemia.

Nel corso della puntata di domenica 15 novembre 2020 di Domenica in altri ospiti, altri appuntamenti, compreso il consueto aggiornamento sulla situazione sanitaria nel nostro paese legata all’emergenza Coronavirus con il Professor Matteo Bassetti.

Appuntamento dunque per questo e molto altro dalle ore 14 di domenica 15 novembre 2020 per l’undicesima puntata di Domenica in condotta e diretta come sempre da Mara Venier su Rai1.