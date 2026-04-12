Alessio Lapice, da Imma Tataranni a Roberta Valente: l’uomo perfetto della fiction italiana

Alessio Lapice torna su Raiuno con una nuova avventura televisiva, ma la realtà è che per molti – anzi, quasi tutti – è ancora il Maresciallo Calogiuri di Imma Tataranni. La sua uscita di scena dalla fiction diretta da Francesco Amato per il pubblico di Raiuno resta un colpo al cuore. L’attore, nato a Castellammare di Stabia, ha scelto di prendere altri lidi per due ragioni fondamentali: la prima è legata alla narrazione della serie tratta dai romanzi di Mariolina Venezia.

Il suo personaggio, in termini di scrittura, era chiuso. Le linee narrative di Calogiuri sono state tutte ampiamente sviluppate. L’altro motivo dell’abbandono di un ruolo che l’ha reso celebre è proprio legato alla volontà di trovare altro. Lapice è molto legato a Imma Tataranni e a quello che gli ha dato, ma ora deve prendere nuove strade. In grado di soddisfarlo professionalmente e, soprattutto, non vincolarlo in termini di immagini.

Alessio Lapice e la fiction italiana

Calogiuri, per esigenze di copione, è andato a scoprire il resto del mondo oltre Matera. Lapice ha bisogno di capire se c’è vita, in televisione, oltre Imma Tataranni. La prima importante prova in tal senso arriva con un progetto innovativo e particolarmente strutturato: Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Alessio Lapice, in questa serie, sarà al fianco di Maria Vera Ratti. Anche lei volto noto sul piccolo e grande schermo e reduce da un’altra fiction di successo: Il Commissario Ricciardi, set condiviso con Lino Guanciale.

La nuova creatura seriale di Rai Fiction, dunque, prende due cavalli di razza che hanno sbancato, in ambito consensuale, altrove e li mette uno accanto all’altro per capire che effetto fa al pubblico. Anche in questo frangente, con le prime due puntate di Roberta Valente già presenti su RaiPlay, ci saranno casi da risolvere: il perno di tutto è uno studio notarile in Sorrento, come recita il titolo appunto, e Valente deve far quadrare ogni situazione. Sia sul piano professionale, ma anche e soprattutto nel privato.

Roberta Valente dopo Imma Tataranni

Qui entra in gioco Stefano, interpretato da Alessio Lapice, fidanzato di Roberta Valente che dovrà affrontare un percorso di maturazione e maturità che comincia quando la sua dolce metà gli chiede di passare il resto della vita insieme. Un matrimonio, quel per sempre che potrebbe diventare effettivo, le situazioni che cambiano tra lavoro, famiglia e quotidianità.

La serie di Raiuno ha molti stimoli e spunti narrativi, per questo Lapice si è detto molto entusiasta di farne parte. È l’opportunità che aspettava: Imma Tataranni lo ha fatto sbocciare, nonostante lui abbia avuto già numerose esperienze al cinema (ricordiamo Il primo re e Diabolik fra gli altri titoli a cui ha preso parte), ora deve confermarsi agli occhi del pubblico. Un altro lavoro nazional popolare gli darà modo di fidelizzzare ulteriormente il legame con la platea che lo seguirà in ogni progetto.

Un futuro da protagonista

Calogiuri è un passato recente impossibile da dimenticare, attualmente però occorre guardare oltre e gettare l’ancora verso altri lidi. Sorrento non è Matera, ma resta relativamente vicino casa Lapice. Esigenze di copione e vita vissuta si intrecciano. Altro aspetto che potrebbe consentirgli di fare bene. Si è conquistato, con merito, i panni di uomo perfetto della fiction italiana (tra cotta illustre di Imma Tataranni e punto di riferimento per Rosa Valente) e li sfoggia con una certa padronanza.

Una nuova tessera in un mosaico di esperienze professionali sempre più ricco. La prima serata di Raiuno inizia a essere un terreno fertile per Lapice che, dopo due fiction da co-protagonista, potrebbe prenderci gusto e iniziare a valutare il grande salto di qualità. Non può avvenire in solitaria. Tutto dipende dal pubblico. L’appuntamento con Roberta Valente inizia all’interno di una cavalcata domenicale pronta ad accattivare il pubblico. Se tutto andrà come previsto, Lapice – con la collaborazione di Degli Esposti – potrebbe avere presto il proprio abito seriale su misura. Alessio Lapice cambia pelle, ma la voglia di sorprendere gli estimatori resta la stessa.