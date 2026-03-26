Vanessa Scalera, nuovo film in cantiere per la star di Imma Tataranni: titolo e trama

Le riprese sono in corso, e i dettagli ufficiali restano ancora limitati. Ma l’attenzione attorno al progetto è già alta

C’è un momento preciso, nella carriera di un attore, in cui il pubblico smette di seguirlo per un ruolo e inizia a cercarlo, a prescindere da tutto. Vanessa Scalera quel momento lo ha attraversato con naturalezza, senza strappi, ma con una continuità che oggi appare quasi rara.

Il successo di Imma Tataranni – Sostituto procuratore è stato culturale oltre che televisivo. Un personaggio è entrato nel linguaggio comune, una figura femminile fuori dagli schemi, diretta, imperfetta, autentica. E soprattutto una presenza capace di tenere insieme pubblico e critica, cosa che nel panorama attuale non è mai scontata.

Da lì, qualcosa è cambiato. I fan hanno iniziato ad aspettarla, più che a seguirla. A chiedersi dove sarebbe comparsa dopo, quale nuova storia avrebbe scelto. E negli ultimi mesi, Scalera ha risposto con una traiettoria precisa: prima Il bene comune, poi Il Dio dell’amore, due titoli che hanno confermato la volontà di muoversi su territori narrativi complessi, mai prevedibili. Adesso arriva il terzo tassello. E non è un progetto qualsiasi.

Il fuoco che ti porti dentro: un ruolo che brucia

Il nuovo film si intitola Il fuoco che ti porti dentro, diretto da Edoardo De Angelis e attualmente in lavorazione. Un titolo che già suggerisce molto, ma che trova la sua vera forza nel materiale da cui nasce: l’omonimo romanzo di Antonio Franchini.

Al centro della storia c’è Angela, una donna difficile, ingombrante, quasi impossibile da contenere. Non un personaggio rassicurante, ma una figura attraversata da contraddizioni profonde, capace di incarnare tensioni che vanno oltre la dimensione privata.

È una madre, ma anche un simbolo. Una figura che porta dentro di sé frammenti di storia, di identità, di rabbia sociale. Il racconto si muove tra commedia e tragedia, tra momenti quasi grotteschi e improvvise cadute nel dolore più autentico. E proprio qui si inserisce la scelta di Vanessa Scalera.

Un’attrice che sceglie ruoli “scomodi”

Non è difficile immaginare perché questo ruolo sia arrivato a lei. Scalera ha costruito negli anni una cifra precisa: non cerca personaggi facili. Cerca storie che abbiano qualcosa da dire, anche quando sono scomode, anche quando mettono in discussione lo spettatore.

Angela è tutto questo. È eccessiva, contraddittoria, a tratti persino respingente. Ma è anche profondamente umana. E proprio per questo rappresenta una sfida interpretativa importante, forse una delle più intense della sua carriera recente.

Il film, scritto da Ilaria Macchia e Francesco Piccolo, promette di mantenere questa tensione continua tra leggerezza e dramma, tra ironia e ferita. Una struttura narrativa che si presta perfettamente a un’attrice capace di muoversi tra registri diversi senza perdere credibilità.

Dopo la tv, un cinema che alza l’asticella

Il passaggio è evidente: dal successo televisivo di Imma Tataranni a un cinema che punta più in profondità. Non è una rottura, ma un’evoluzione.

E in questo senso, Il fuoco che ti porti dentro arriva nel momento giusto. Consolida un percorso, ma allo stesso tempo lo rilancia. Dimostra che Scalera non è legata a un solo personaggio, ma a un modo di stare in scena.