Perché Alessio Lapice lascia Imma Tataranni: l’uscita di scena di Calogiuri

Ippazio Calogiuri è uno dei personaggi storici della serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Il giovane maresciallo dei Carabinieri interpretato da Alessio Lapice è il braccio destro della determinata procuratrice. Ma l’intesa tra i due finisce presto per oltrepassare il perimetro di una stretta collaborazione professionale e complica non poco le cose.

Nella seconda stagione Calogiuri finisce anche in coma durante una sparatoria. Si risveglia all’inizio della terza stagione e scopre di aver subito un amnesia. Ippazio è un uomo a cui non fanno difetto doti come forza, determinazione e sincerità, che si mescolano a una timidezza di fondo che talvolta viene prepotentemente a galla, come la sua passione per Imma.

Il carabiniere si impegna a fondo – senza riuscirci – per evitare che il triangolo amoroso comprometta il lavoro in procura. Ma adesso, dopo quattro stagioni, per Ippazio Calogiuri è giunto il momento dell’uscita di scena. Il maresciallo non sarà presente nel quinto capitolo della serie ambientata a Matera. Ecco perché Alessio Lapice lascia Imma Tataranni.

Addio a Ippazio Calogiuri, ecco perché Alessio Lapice esce dal cast di Imma Tataranni

Alessio Lapice il prossimo 12 agosto compirà 34 anni. Dopo tanto teatro e tanta televisione l’attore originario di Castellammare di Stabia ha raggiunto la grande popolarità proprio con la parte di Ippazio Calogiuri in Imma Tataranni. Dopo quattro stagioni però il suo personaggio è uscito di scena con grande delusione per una parte del pubblico.

A dare l’annuncio sui social era stato il diretto interessato con un post per salutare il suo personaggio e il pubblico: «È stata una storia meravigliosa. Voi siete stati meravigliosi. A Calogiuri dico come direbbe Vecchioni “Sogna, sogna ragazzo sogna…”. A Imma: quanto ci siamo divertiti. Quanto a voi, non posso che mostrarvi il mio più grande sorriso e un po’ con gli occhi stropicciati e la voce rotta… », aveva scritto Lapice.

È certo che la serie con Vanessa Scalera, campione d’ascolti su Rai 1, tornerà sul piccolo schermo per la sua quinta stagione (l’ultima, secondo la sua protagonista). Le nuove puntate sono già in lavorazione. Per il personaggio di Ippazio Calogiuri invece la serie è già arrivata al termine. A spiegare le ragioni dell’addio al giovane maresciallo è stato il produttore e sceneggiatore Salvatore De Mola.

L’eliminazione dalla trama del personaggio di Calogiuri è stata una scelta dolorosa ma ben ponderata. Occorreva liberare Imma dalla gabbia di una narrazione eccessivamente centrata su una tensione sentimentale. La storia con Caologiuri stava ormai stretta alla figura di donna indipendente e proiettata sul suo lavoro che emerge dai romanzi originali di Mariolina Venezia.

Intervistato da Fanpage, De Mola ha confessato di essersi sentito «un po’ ferito [per] il fatto che si sia ridotta la portata di questa serie alla storia d’amore tra Imma e Calogiuri». Esagerare la centralità della relazione affettiva rischiava di oscurare proprio la figura della protagonista. Ma Imma, ribadisce il produttore, «è molto più di questo, è molto più di una relazione che anche nei romanzi era appena accennata, quindi non era proprio il tirante principale della serie».

Chiaro dunque l’obiettivo. La produzione ha voluto evitare di ridurre la serie a una storia d’amore. Una scelta che avrebbe tradito lo spirito dei romanzi originali dove quel legame è poco più che un’eco in lontananza e a predominare è la personalità forte e autonoma di Imma.