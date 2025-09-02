Imma Tataranni torna in tv: le ultime anticipazioni sulla nuova stagione

Un mix di conferme e addii, tra cui quello doloroso di Calogiuri e, a fine corsa, quello di Vanessa Scalera

La fiction di Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore è pronta a riaccendere i riflettori. Vanessa Scalera tornerà a vestire i panni dell’amatissima magistrata di Matera, ma questa volta con una certezza che lascia un po’ di malinconia: la quinta stagione sarà l’ultima per lei. Un addio che non può non pesare, e molto, visto che la sua interpretazione intensa ha trasformato Imma in uno dei personaggi più iconici della serialità italiana.

Dall’8 settembre 2025 la troupe tornerà in Basilicata, riportando le telecamere tra i vicoli dei Sassi e i panorami mozzafiato del Parco della Murgia. Ma non solo, le riprese toccheranno anche Venosa e i Laghi di Monticchio, a conferma di un legame fortissimo con il territorio, che negli anni è diventato parte integrante del racconto.

Le anticipazioni e l’addio di Imma

La messa in onda della nuova stagione è prevista per l’autunno del 2026, con quattro episodi da 11o minuti che si preannunciano intensi e ricchi di emozioni. Vanessa Scalera no ha mai nascosto il suo amore per il suo personaggio, ma allo stesso tempo sente che è arrivato il momento giusto per congedarsi. “Farò la quinta stagione e poi basta. Lascio al momento giusto”, ha detto l’attrice.

Di certo un duro colpo per i fan, che sanno che difficilmente la fiction vedrà una sesta stagione senza di lei. Ma se l’addio di Scalera avverrà solo a fine stagione, quello di Alessio Lapice, amato interprete del maresciallo Ippazio Calogiuri, è già realtà.

L’attore ha salutato i fan con un commosso post su Instagram, ricordando i sei anni trascorsi dentro e fuori dal set. “Quante cose sono accadute nel corso di questi anni, nella mia vita e in quella di Calogiuri, quante cose vi vorrei raccontare, ma non basterebbe mai il tempo e molto probabilmente non riuscirei a trattenere l’emozione, infatti mi fermo qua va che è meglio, è stata una storia meravigliosa”, ha detto l’attore.

“Voi siete stati meravigliosi. A Calogiuri gli dico come direbbe Vecchioni “Sogna, sogna ragazzo sogna…”. Ad Imma “Quanto ci siamo divertiti”. Quanto a voi, non posso che mostrarvi il mio più grande sorriso e un po’ con gli occhi stropicciati e la voce rotta… grazie”.

Il suo addio ha colto di sorpresa i fan ed è indubbio che aprirà nuove dinamiche narrative. A restare nella ficrion saranno invece Massimiliano Gallo, nel ruolo del marito Pietro, Barbara Ronchi, nei panni di Diana De Santis, e Carlo Buccirosso, ancora una volta nel ruolo del procuratore Vitali.

Confermati anche Alice Azzariti (Valentina, figlia di Imma), Carlo De Ruggieri (il dottor Taccardi), Nando Irene (maresciallo Lamacchia) e molti altri volti ormai familiari al pubblico, compresi diversi attori lucani che rafforzano il legame con la regione.

Il pubblico resta quindi in attesa dei nuovi episodi, ben consapevole che potrebbero essere la fine di un ciclo. La curiosità è alta, non solo per le nuove dinamiche che vedranno al centro Imma Tataranni, ma anche per come verrà “costruito” l’addio della protagonista. Sarà un finale aperto o un congedo definitivo?