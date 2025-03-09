Nel finale di stagione Imma è consapevole di aver perso sia Calogiuri che Pietro, anche se con quest’ultimo il legame è ancora forte

Le anticipazioni dell’ultima puntata, in onda domenica 16 marzo 2025, alle 21:30, di Imma Tataranni 4, la fortunata serie tv di Raiuno tratta dai romani di Mariolina Venezia (editi da Einaudi) e con Vanessa Scalera nei panni della protagonista, il Sostituto Procuratore di Matera alle prese non solo con intricasi casi da risolvere, ma anche con una personale crisi legata al suo matrimonio.

Imma Tataranni 4, ultima puntata

Imma cerca un nuovo equilibrio

Dopo aver affrontato il distacco da Calogiuri (Alessio Lapice) e le tensioni con Valentina (Alice Azzariti), Imma cerca di trovare un nuovo equilibrio, sia nella sua vita privata che nel lavoro. La separazione da Pietro (Massimiliano Gallo) sembra ormai definitiva, ma il loro rapporto continua a essere segnato da momenti di confronto e malinconia. Sul fronte lavorativo, Imma si trova a indagare sul suicidio in carcere di una detenuta rea confessa, scoprendo presto che dietro la sua morte si nasconde più di quanto sembri.

Le nuove vite di Diana e Pietro

Nel frattempo, Diana (Barbara Ronchi) prende una decisione importante per il suo futuro, mentre Pietro, con il supporto di Vasco (Tommaso Ragno), comincia a immaginare una vita nuova, lontana dalle dinamiche che per anni lo hanno legato alla moglie.

Il senso di colpa e il pranzo di Ferragosto

Imma, sempre più immersa nel suo lavoro, non può non affrontare un nemico, il più subdolo e personale: il senso di colpa e il timore di aver compromesso per sempre la sua vita sentimentale. Nel giorno di Ferragosto, la famiglia si riunisce per il tradizionale pranzo, un momento che mette in evidenza le distanze e le fratture ancora aperte, ma anche il legame profondo che, nonostante tutto, continua a unire Imma e Pietro. Imma sa che alcune scelte sono ormai definitive, ma il suo percorso è tutt’altro che concluso. Cosa le riserverà il futuro?

Quante sono le puntate di Imma Tataranni 4?

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In tutto, le puntate di questa stagione sono quattro, ciascuna della durata di circa cento minuti, in onda su Raiuno ogni domenica sera dal 23 febbraio 2025. L’ultima puntata va in onda il 16 marzo.

Come vedere Imma Tataranni 4 su RaiPlay?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Imma Tataranni 4 in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui si possono rivedere anche le stagioni precedenti.