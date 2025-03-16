Imma Tataranni 5 si farà? Cosa sappiamo e l’indizio di Vanessa Scalera

Imma Tataranni 5 si farà? Se il punto interrogativo è d’obbligo, dal momento che da Rai Fiction non sono ancora giunte conferme a proposito di un seguito della serie tv di Raiuno, è difficile pensare che le avventure del Sostituto procuratore di Matera interpretato da Vanessa Scalera possano concludersi con la quarta stagione.

Imma Tataranni 5, l’indizio di Vanessa Scalera

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Proprio Scalera, intervistata da Silvia Fumarola su La Repubblica l’8 marzo 2025, rispondendo a una domanda sul rapporto tra la protagonista e Calogiuri (Alessio Lapice) si è fatto scappare quello che potrebbe essere considerato un suo desiderio per dei potenziali nuovi episodi:

“Non so cosa accadrà nella quinta stagione. Imma, secondo me, saprebbe stare benissimo da sola”.

Scalera sembra che dia per scontata la produzione di una quinta stagione o, comunque, dà la propria disponibilità a tornare a vestire i panni di Imma nel caso di rinnovo della fiction. Un dettaglio non da poco, al momento che Imma Tataranni in tv non può esserci senza di lei.

Gli ascolti di Imma Tataranni

A dare maggiore peso alle ipotesi di Imma Tataranni 5 sono gli ottimi ascolti della quarta stagione. I primi tre episodi (su un totale di quattro), andati in onda la domenica sera su Raiuno (ora visibili su RaiPlay) hanno sempre vinto la sfida del prime time: la media è di 4,3 milioni di telespettatori (24% di share). Numeri che fanno di Imma Tataranni una delle serie tv più viste della stagione, segno che il pubblico stava aspettando con ansia i nuovi episodi e che si è affezionato a personaggi e interpreti.

Chi ci sarà nel cast di Imma Tataranni 5?

Difficile pensare ora al cast della prossima stagione, ma viene da sé immaginarsi che gli interpreti principali saranno tutti confermati. Non solo Scalera, ma anche Massimiliano Gallo (Pietro), Barbara Ronchi (Diana), Alice Azzariti (Valentina) e Carlo Buccirosso (Vitali). E Calogiuri? La presenza di Alessio Lapice dipende molto dal finale della quarta stagione, da lui definito “perfetto”.

Quando andrà in onda Imma Tataranni 5?

Sulla data di uscita dei nuovi episodi di Imma Tataranni (sempre tratti dai romanzi di Mariolina Venezia, e chissà che nel frattempo l’autrice non si sia chiarita con Vanessa Scalera dopo l’acceso confronto durante la conferenza stampa), si può immaginare che questa andrà in onda nel 2027. Tra stesura delle sceneggiature, allestimento dei set e disponibilità del cast, anche se la prossima stagione dovesse essere composta da quattro episodi (come l’ultima trasmessa) potrebbe essere rispettata la stessa tempistica del passato, per cui Imma Tataranni va in onda ogni due anni.