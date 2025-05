Imma Tataranni 4 è una tra le serie tv più attesa di questo fine inverno in tv: in onda come sempre su Rai 1, la quarta stagione riprende da dove era finita la terza, ovvero affrontando la crisi coniugale tra Imma (Vanessa Scalera) e Pietro (Massimiliano Gallo), dopo i rispettivi tradimenti. Per Imma, dunque, in questa stagione tocca scegliere tra il marito o Calogiuri (Alessio Lapice). Pronti a saperne di più? Proseguite nella lettura!

Imma Tataranni 4, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa stagione sono quattro, ciascuna della durata di circa cento minuti, in onda su Raiuno ogni domenica sera dal 23 febbraio 2025. L’ultima puntata va in onda il 16 marzo.

Imma Tataranni 4 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Imma Tataranni 4 in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui si possono rivedere anche le stagioni precedenti. Dal 21 febbraio la prima puntata è in esclusiva su RaiPlay.

Quando esce Imma Tataranni 4?

La quarta stagione della serie tv va in onda a partire da domenica 23 febbraio 2025, alle 21:30, su Raiuno, prendendo così il posto in palinsesto di Mina Settembre 3.

Imma Tataranni 4, il cast

La serie tv conferma in toto il cast delle stagioni precedenti, ad eccezione di Sara Drago, il cui personaggio di Sara, con cui Pietro ha avuto una breve relazione, è stato ucciso nella terza stagione. Nel cast entra, inoltre, Tommaso Ragno, nei panni dello scrittore Vasco Parisi.

Vanessa Scalera è Imma Tataranni;

è Imma Tataranni; Massimiliano Gallo è Pietro De Ruggeri;

è Pietro De Ruggeri; Alessio Lapice è Ippazio Calogiuri;

è Ippazio Calogiuri; Barbara Ronchi è Diana De Santis;

è Diana De Santis; Carlo Buccirosso è Alessandro Vitali;

è Alessandro Vitali; Carlo De Ruggieri è il Dottor Taccardi;

è il Dottor Taccardi; Nando Irene è Antonio Lamacchia;

è Antonio Lamacchia; Alice Azzariti è Valentina De Ruggeri;

è Valentina De Ruggeri; Dora Romano la Sig.ra De Ruggeri (mamma di Pietro);

la Sig.ra De Ruggeri (mamma di Pietro); Lucia Zotti è la Sig.ra Tataranni (mamma di Imma);

è la Sig.ra Tataranni (mamma di Imma); Monica Dugo è Maria Moliterni;

è Maria Moliterni; Andrea Di Casa è Salvatore;

è Salvatore; Cesare Bocci è Saverio Romaniello.

Imma Tataranni 4, anticipazioni

La quarta stagione racconta la crisi del matrimonio di Imma e Pietro. I due protagonisti, al di là del bene che vogliono alla figlia Valentina (Alice Azzariti), sono chiamati a capire con sincerità che cosa provano l’una per l’altro e a decidere se proseguire la loro vita insieme o separarsi.

Da un lato Imma cerca di approfondire con coscienza le ragioni dell’attrazione che ha sempre provato per il maresciallo Calogiuri. Vuole quindi approfondire cosa rappresenta davvero e come abbia potuto convivere questa attrazione con il legame che tuttora la unisce a Pietro.

Lei, così sicura e determinata nel lavoro, si scopre impreparata nella gestione del trambusto sentimentale che sta vivendo, pur convinta che, anche questo ostacolo possa essere un’opportunità per conoscersi meglio. Pietro, dall’altra parte, elabora il lutto per la morte violenta di Sara, cerca di affrancarsi da Imma, si cimenta nell’emancipazione dalla madre, la signora De Ruggeri (Dora Romano) e viene sostenuto in questo percorso dall’incontro stimolante con l’istrionico scrittore Vasco Parisi (Tommaso Ragno).

In procura, con la passione di sempre e con l’aiuto di Diana, cancelliera e amica insostituibile che ambisce a diventare giudice di pace, Imma porta avanti le sue indagini col memorabile piglio e con gli inevitabili scontri che caratterizzano da sempre il rapporto col procuratore capo Vitali.

Calogiuri in questa stagione non può sempre affiancarla perché occupato nella cattura del pericoloso boss Cenzino Latronico (Nello Mascia), il mandante dell’agguato a Romaniello (Cesare Bocci) in cui il maresciallo ha rischiato di morire. E sarà questa operazione sotto copertura a decidere il suo futuro a Matera e al fianco della Tataranni.

Imma Tataranni 4, regista e sceneggiatori

Anche questa stagione è stata diretta da Francesco Amato, che ha anche collaborato alle sceneggiature, scritte da Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone e Filippo Gili. Il soggetto di serie, invece, è di Pellegrini, De Mola e Mariolina Venezia, dai cui libri è tratta la serie. A produrre, Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com.

Dov’è stato girato Imma Tataranni 4?

La serie tv è stata girata nel corso del 2024 in Basilicata, soprattutto a Matera (dov’è ambientata la serie) e in altri luoghi del territorio lucano, da Metaponto a Irsina.

Da che libri è tratto Imma Tataranni?

La serie tv è tratta dai libri “Come piante tra i Sassi”, “Via del Riscatto”, “Maltempo” e “Rione Serra venerdì”, scritti da Mariolina Venezia ed editi da Einaudi Editore. A questi libri si aggiunge “Ecchecavolo – Il mondo secondo Imma Tataranni”, da cui però la serie tv non ha attinto, non essendo un romanzo ma un pamphlet.