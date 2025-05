Imma Tataranni 4, tensione in conferenza stampa tra Mariolina Venezia e Vanessa Scalera: “Sei ingrata”, “Io non ti devo nulla”

Imma Tataranni è un personaggio che il pubblico televisivo ama anche per la capacità di dire le cose senza troppi giri di parole e con una schiettezza disarmante. Quella stessa schiettezza con cui, durante la conferenza stampa di presentazione della quarta stagione (al via su Raiuno e su RaiPlay da domenica 23 febbraio 2025), l’attrice protagonista Vanessa Scalera e l’autrice Mariolina Venezia si sono affrontate davanti alla stampa.

Tutto è nato da un’osservazione fatta da una giornalista in collegamento da remoto: Vanessa Scalera, durante l’ospitata nella serata finale del Festival di Sanremo (potete vedere il video qui sotto), ha ringraziato il regista Francesco Amato, il cast artistico e tecnico, i produttori di Rai Fiction e IBC Movie, gli sceneggiatori e il pubblico. “Grazie”, aveva detto, “senza di loro io non sarei qua ora”. Tra i ringraziamenti è mancato quello a Mariolina Venezia, autrice dei libri editi da Einaudi da cui è tratta la serie. Una dimenticanza, è stata questa la domanda, o una precisa volontà?

“Me ne sono proprio dimenticata”, ha ammesso Scalera tranquillamente, per poi aggiungere di avere “da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori. Mariolina ha scritto un personaggio straordinario, l’ho solo dimenticata”.

Tutto a posto? Non proprio, perché quando viene passata la parola alla stessa Venezia, presente in sala, la tensione comincia a salire:

“Sono una fan di tutti gli ingrati, Imma è paladina dell’ingratitudine, quindi apprezzo l’ingratitudine di Vanessa e la ringrazio, perché spesso non mi ha ringraziato: è una donna libera, non a caso interpreta un personaggio libero come Imma. Io partecipato alla scrittura della serie, ma senza potere decisionale. Ma in questa serie c’è stato un miracolo: è stata opzionata per tre volte prima di giungere in Rai, io ho iniziato a scrivere il personaggio nel 2006, con l’obiettivo di tirare l’acqua al mulino delle donne”.

L’autrice dei libri si sofferma quindi sulla creazione del personaggio di Imma che, dice, “volevo avesse anche qualcosa di proiettato nel futuro. È una donna non particolarmente bella, normale, ma che crede in se stessa”. E poi, tornando sulle parole dell’attrice, “Vanessa è libera di ringraziare chi vuole, Imma non vuole compiacere nessuno e per questo piace a tutti”.

Scalera ha quindi deciso di ribattere a queste affermazioni e all’“accusa” di ingratitudine, sostenendo che la prima a non essere grata per il lavoro fatto nella fiction fosse proprio Venezia:

“Visto che sono stata messa in mezzo, non voglio entrare nella tua volgare polemica. Io ricordo ancora la tua ingratitudine durante la prima conferenza stampa della serie: devo ringraziare solo la produzione e il regista, ti ho sempre nominata nelle interviste. Tu hai avuto un comportamento malmostoso. Io non ti devo nulla”.

Il gelo in sala viene stemperato con una clip, ma riaccese le luci è inevitabile che si cerchi di capire cosa sia accaduto tra le due parti in passato, nonostante il tentativo dell’Ufficio Stampa della Rai di ricordare il lancio della serie e non creare polemiche.

Ma è la stessa Scalera, ora visibilmente seccata, a chiarire: “Ricordo perfettamente la conferenza stampa e le parole non carine rivolte a noi attori”. L’autrice non replica, almeno non pubblicamente e con microfono, mentre Massimiliano Gallo (che nella serie interpreta Pietro) cerca di stemperare la tensione:

“Dico una cosa non democratica: parliamo di un intervento fatto a Sanremo a tarda sera di due minuti. C’era tensione, preoccupazione nel dire delle cose in pochi minuti. Vanessa ha chiesto scusa per essersi dimenticata di ringraziare Mariolina, poi per il resto si chiariranno”.

Sicuramente non in sala: chiusa la conferenza, Scalera non si è intrattenuta né con la stampa né con i colleghi, andandosene via velocemente e scura in volto. Un dissing a sorpresa, che ha spiazzato tutti e che ha svelato un rapporto non proprio idilliaco tra la creatrice di Imma Tataranni e la sua interprete.

Un rapporto teso che potrebbe essere diventato tale anche dopo la pubblicazione del pamphlet “Ecchecavolo” del 2021, in cui la Imma di Mariolina Venezia immagina un mondo in cui sono in vigore delle leggi deliberate da lei stessa. Nel libro, però, in una sorta di cross-over con la serie tv, Imma critica la scelta dell’attrice che interpreta il personaggio che porta il suo stesso nome nella fiction.

La conferenza stampa, tra l’altro, ha avuto un altro momento movimentato quando a Scalera è stato chiesto se il suo sostegno alla coppia Imma-Pietro non potesse causare malumori tra quei fan che invece tifano per Imma e Calogiuri (Alessio Lapice). In quel caso, l’attrice aveva sviato ogni possibilità di polemiche: