Se n’è parlato tanto e anche da queste colonne qualche settimana fa lo avevamo scritto, cioè che Albano potesse essere fra i concorrenti dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle, lo show tersicoreo del sabato sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Una indiscrezione questa che era circolata su molti siti web e che ora noi di TvBlog siamo in grado di confermare: Albano sarà fra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021.

Dopo essere stato nel cast del Cantante mascherato e fra i coach insieme alla figliola Jasmine della prima edizione dello spettacolo musicale The voice senior condotto da Antonella Clerici per Rai1, Albano torna a lavorare insieme a Milly Carlucci. Certamente questo è bel un colpo per lo show prodotto in collaborazione con la Ballandi che riesce ad accaparrarsi un personaggio di grande richiamo presso il pubblico televisivo e che è anche in grado di creare tutta una serie di situazioni che per un programma come Ballando con le stelle sono importanti, fra ballo e abilità di parola.

La discesa in campo di Albano a Ballando con le stelle è stata certificata anche dal settimanale Di più Tv in edicola da stamattina che lo mette in copertina insieme a Milly Carlucci. Si annuncia quindi un cast davvero interessante quello che andrà in scena su Rai1 da sabato 16 ottobre e che vedrà in pista anche Morgan e fra i candidati concorrenti anche l’attrice, sceneggiatrice e regista Sabina Guzzanti, l’attrice Valeria Fabrizi, la cantante Mietta e l’atleta Rossella Fiammingo. Vi avevamo anche raccontato la verità -attuale- riguardo un coinvolgimento nella prossima edizione di Ballando con le stelle di Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi ed Alessia Marcuzzi.

Nel frattempo però siamo in grado di darvi come concorrente certo, anzi certissimo della prossima edizione di Ballando con le stelle del buon Albano, pronto a scendere in pista da sabato 16 ottobre 2021 (difficile si possa andare in onda 7 giorni prima come richiesto dalla Rete) sotto la direzione attenta e inflessibile di Milly Carlucci e la sua indomita giuria.