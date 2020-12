5 Serie Tv da vedere in streaming durante le feste su TIMVision

Le feste sul divano e con lo streaming sono la nuova moda del 2020, ma tra tante piattaforme è difficile destreggiarsi e capire cosa scegliere per una maratona delle feste. Tra le piattaforme presenti in Italia c’è anche TIMVision, streaming del gruppo TIM spesso abbinata agli abbonamenti in Fibra e ADSL della compagnia ma attivabile anche in modo indipendente e visibile attraverso browser, app tablet, smartphone, Smart Tv e Fire Stick di Amazon.

Il catalogo di TIMVision non è particolarmente profondo come quello di altri operatori, ma ci sono diversi titoli interessanti e in esclusiva sia in prima visione che provenienti dal passato seriale. Prima di passare alle 5 scelte del catalogo tra i titoli più convincenti, popolari, da scoprire, bisogna menzionare la presenza di Vikings che dal 30 dicembre si arricchirà con gli episodi finali di serie in anteprima per l’Italia. Insomma un bel regalo per i fan della serie.

Natale con lo streaming: 5 serie tv da vedere su TIMVision

Ally McBeal nel ricordo dei Natali passati

Ally McBeal è il fiore all’occhiello della componente “vintage” del catalogo TIMVision. Una serie tv che a lungo era sparita dai radar, mentre un po’ tutti i grandi titoli degli anni 2000 e non solo rispuntavano nei vari cataloghi, le vicende di Ally McBeal erano rimaste negli archivi digitali.

Una serie tv da riscoprire per la sua profonda modernità nello stile, nel racconto e nel modo di affrontare i diversi casi, un drama dalle venature più comiche, con personaggi memorabili a partire dalla protagonista interpretata da Calista Flockhart. Creata da David E.Kelley la serie non era solo un legal drama ma il racconto delle vite, degli amori, dei rapporti dei vari personaggi che gravitavano nello studio legale.

Cosa c’è di più natalizio di Doctor who?

Il Natale degli inglesi è da anni scandito da Doctor Who, un tipico esempio di programma capace di parlare a tutta la famiglia, dai più piccoli che si divertono con le avventure di questo viaggiatore del tempo alle prese con alieni e robot dall’animo da cartoon, ai più grandi che ne apprezzano l’intreccio e i riferimenti storico-sociali.

Su TIMVision sono disponibili tutte le stagioni della versione moderna della serie e gli speciali natalizi realizzati per ogni stagione. Una maratona ideale da fare con la casa addobbata per le feste.

SKAM Italia per far conoscere gli adolescenti ai nonni

Lo scontro generazionale tipico delle feste di Natale si concilio con la visione di SKAM Italia una serie tv con cui gli adulti scoprono il mono degli adolescenti e i ragazzi ritrovano loro stessi, il loro modo di parlare, i loro rapporti.

Adattamento di un format scandinavo, SKAM Italia è un vero e proprio cult della generazione Z, nato sul web, diffuso inizialmente in modo gratuito attraverso pillole quotidiane facilmente fruibili su tutti i device. Una maratona che potrebbe far nascere qualche discussione spiacevole in casa, ma anche un modo per avvicinare mondi diversi costretti sotto lo stesso tetto.

Killing Eve per un Natale con l’assassino

Tra le esclusive imperdibili di TIMVision c’è Killing Eve una serie tv prodotta da Phoebe Waller -Bridge autrice cult contemporanea, con Sandra Oh al primo ruolo televisivo importante dopo il suo addio a Grey’s Anatomy.

La serie è una gustosa caccia all’uomo o meglio alla donna, condita da quel gusto tutto inglese per l’umorismo, capace di riempire anche i momenti più drammatici come una lama più tagliente di quella usata dall’assassina Villanelle interpretata da Jodie Comer. Una serie che riempirà queste giornate di festa senza mai annoiare.

The Magicians e le feste per sognare

Tratta dall’omonimo romanzo di Lev Grossman, The Magicians è la variante fantasy delle feste, per trasportare il divano su cui stiamo seduti in mondi fantastici e alternativi, iniziando a immaginare quale potere vorremmo avere.

Al centro d The Magicians c’è un ragazzo Quentin Coldwater che vive in un mondo tutto suo, affascinato dalle letture fantasy, credendo nell’esistenza della magia. Quando scopre che tutto quello che ha sempre sognato esiste realmente, la sua vita cambierà profondamente, troverà nuovi amici e si ritroverà a vivere una vita all’insegna dell’avventura.