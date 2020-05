Skam Italia, ci sarà una quinta stagione? Quel che sappiamo

Di Giulio Pasqui mercoledì 13 maggio 2020

Dopo Skam Italia 4, ci sarà una nuova stagione? Dubbi e risposte.

Dal 15 maggio su Netflix e TimVision arriva la quarta stagione di Skam Italia, quella con Sana protagonista. Ma gli affezionati della serie tv si chiedono già se ci sarà un continuo. La quinta stagione di Skam Italia, insomma, vedrà mai la luce? Al momento non ci sono certezze, ma solo ipotesi e dubbi. L'unica voce accreditata che si è espressa sull'argomento è quella di Matteo Benedetti di Tim Vision. Interpellato durante la conferenza stampa, l'head of content ha detto: “Al momento siamo riusciti a chiudere un ciclo, quello del liceo. Devo essere displomatico. Non posso rivelare altro”. Sulla questione non si è mai espresso (perlomeno pubblicamente) il regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato, che è il vero deus ex machina della serie.

Bisogna fare alcune precisazioni. Infatti la versione originale di Skam, quella norvegese (ideata da Julie Andem), si conclude alla quarta stagione. Ma all'estero esistono altre versioni, come quella francese, che è già arrivata alla sesta stagione e che sta andando avanti raccontando nuove avventure basate su sceneggiature originali. Anche l'adattamento tedesco, Druck, sta già lavorando alla quinta stagione (che dovrebbe arrivare nell'estate del 2020). Questo lascia ben sperare in una quinta stagione anche per il pubblico italiano.