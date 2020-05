Skam Italia, arriva la quarta stagione: conferenza stampa in diretta

Skam potrà essere attaccato a causa del clima di odio che si è sviluppato con Silvia Romano? Fatalmente arriva in questo contesto. Ludovico Bessegato: “Non lo so. Il pubblico primario di Skam penso che non si faccia condizionare dai toni sgradevoli di questi giorni. Spero che Skam 4 e questa strana coincidenza permetta a più persone possibili di approfondire il mondo musulmano. Oltre all'Islam che ci raccontano le cronache, esistono tante forme, come quella di Sana e della sua famiglia. Non sappiamo cosa pensa Silvia Romano e cosa l'abbia spinta a convertirsi, sono cose sue. Se anche fosse la peggiore delle ipotesi possibili, questo non ci giustifica di giudicare il mondo musulmano e la sua interezza. Noi offriamo la possibilità di vedere e approfondire la vita di una famiglia italiana di fede musulmana”.