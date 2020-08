Retroscena Blogo: La vita in diretta, dopo la rottura con Matano è fuori il capostruttura Rai1 Rizzelli, al suo posto Raffaella Sallustio

Di Massimo Galanto sabato 29 agosto 2020

Sembra confermata la notizia anticipata in esclusiva da Blogo. Ecco gli sviluppi

Ore frenetiche in viale Mazzini dopo la notizia - anticipata in esclusiva da Blogo - riguardante Stefano Rizzelli, il quale, in seguito alla rottura professionale con Alberto Matano (il quale, da noi contattato due giorni fa - ha negato tutto), ha lasciato l'incarico di capostruttura Rai1.

Secondo quanto ci risulta, da ieri sarebbero in corso le riunioni per decidere chi dovrà prendere il posto di Rizzelli per occuparsi della nuova stagione de La Vita in Diretta, al via lunedì 7 settembre.

Stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto, sarebbe stata scelta - pro tempore - Raffaella Sallustio, alla quale, dunque, spetterà lavorare allo storico contenitore pomeridiano di Raiuno.

La Sallustio, ex Endemol, è approdata in Rai due anni fa per volontà dell'allora direttore di Rai1 Angelo Teodoli con l'incarico di responsabile del nucleo produttivo sviluppo nuovi format d'intrattenimento, lavorando a Domenica In di Mara Venier e a Vieni da me di Caterina Balivo.

Il ruolo del capostruttura è determinante per la linea editoriale di un programma come La vita in diretta. Secondo quanto risulta a Blogo, le tensioni tra Rizzelli e Matano si sarebbero acuite anche per la diversità di vedute sulla scelta del produttore esecutivo della trasmissione che il giornalista condurrà in solitaria, dopo aver affiancato Lorella Cuccarini nella scorsa stagione (con epilogo tutt'altro che sereno).

L'arrivo della Sallustio riuscirà a portare un po' di armonia dalle parti della Vita in diretta?