Retroscena Blogo: La vita in diretta, capostruttura Rai1 Rizzelli rompe con Matano e lascia?

Di Massimo Galanto venerdì 28 agosto 2020

Indiscrezione da Viale Mazzini: il dirigente Rai si sarebbe scontrato con il conduttore in solitaria, nonché capo progetto e caporedattore, dello storico contenitore

Finita tra le tensioni, La Vita in diretta rischia di iniziare... tra le tensioni. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, negli scorsi giorni Stefano Rizzelli, il capostruttura di Rai1 che si occupa dello storico contenitore pomeridiano, in onda a partire da lunedì 7 settembre, avrebbe espresso la volontà di lasciare l'incarico. La decisione sarebbe arrivata dopo la rottura con Alberto Matano, conduttore in solitaria del programma, di cui è anche "capo autore e caporedattore", come ha annunciato in una recente intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.

Secondo le informazioni in nostro possesso, l'addio di Rizzelli non sarebbe stato ancora formalizzato, ma nella sostanza quanto accaduto in questi giorni avrebbe certificato l'impossibilità di collaborazione tra Matano e Rizzelli, determinando, così, la inevitabile separazione delle strade professionali dei due.

Ricordiamo che la scorsa edizione di La vita in diretta - di cui capostruttura era appunto Rizzelli - è terminata con la clamorosa rottura tra Matano e Lorella Cuccarini, con tanto di accuse di maschilismo e di egocentrismo rivolte dalla showgirl al giornalista proveniente dal Tg1 e pupillo del direttore di rete Stefano Coletta.

Blogo ha contattato l'entourage di Matano, che ha negato tutto, assicurando che non esiste alcun problema con il dirigente della tv pubblica. Rizzelli, invece, nonostante i nostri ripetuti tentativi di entrare in contatto con lui (chiamate, Whatsapp e messaggi), non ha risposto.