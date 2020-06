Blogo retroscena: Chiara Nasti e Annalisa Chirico provinate per il Grande fratello vip 5

Di Hit sabato 27 giugno 2020

Anticipazioni sulla prossima edizione del celebre reality show di Canale 5

Prosegue la carrellata dei provinati alla prossima edizione del Grande fratello 5 il cui appuntamento sarà bi-settimanale nel prime time di Canale 5 dal prossimo mese di settembre. Alla corte di Alfonso Signorini e Pupo, oltre alle già da noi confermate Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, vi stiamo dando conto di chi ha sostenuto il provino per entrare nella casa dalla porta rossa di Cinecittà in Roma.

Oltre ai Siffredi's e ad Antonio Razzi, oggi siamo in grado di fornivi altri due succulenti nomi di very important person che si sono presentate al capezzale di Alfonso Signorini e dello staff del reality Endemol con l'aspirazione di far parte del gruppo di concorrenti del GF vip 5, di cui non farà certamente parte Alessandra Mussolini pare la sua richiesta economica, di questi tempi ritenuta surreale dalla produzione del programma. L'ex parlamentare potrebbe far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Partiamo da Chiara Nasti, la fashion influencer napoletana, molto seguita sui social e che ha, per quel che riguarda la vita privata, all'attivo relazioni con Emis Killa ed Emanuele Borriello.

Attualmente Chiara, che abbiamo visto fra i naufraghi dell'isola dei famosi ma anche in Dance dance dance, ha una relazione con l'imprenditore napoletano Ugo Abbamonte. Per il secondo provinato, anzi provinata, cambiamo totalmente registro e passiamo al mondo del giornalismo con Annaliso Chirico.

Classe 1986, giornalista del "Foglio" sul suo profilo facebook si legge: "La mente è la mia chiesa, i tacchi il mio paracadute". La vediamo spesso ospite in televisione, ora è forse giunto per lei il momento di farla la televisione? Vedremo a settembre se anche lei farà parte del cast del Grande fratello vip 5.