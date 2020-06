Blogo retroscena: Alessandra Mussolini verso Ballando con le stelle?

Di Hit domenica 14 giugno 2020

Indiscrezioni sul cast definitivo della prossima edizione dello show ballerino di Rai1

L'appuntamento è previsto nei sabati sera d'autunno dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Ballando con le stelle per 10 settimane torna in onda dopo il travagliatissimo periodo che abbiamo vissuto nel nostro paese causa coronavirus e ci torna con un cast nuovo di zecca.

Costantino della Gherardesca, il pugile Daniele Scardina, l’attore Gilles Rocca, Antonio maria Catalani, Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Elisa Isoardi, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Lina Sastri e Tullio Solenghi saranno i concorrenti che animeranno le 10 puntate dell'edizione numero 15 di Ballando con le stelle.

In realtà, come accennato nel nostro precedente post su Ballando, potrebbe esserci una novità, ovvero potrebbe aggiungersi un altro concorrente il cui accordo non fu chiuso in prima battuta per l'emergenza sanitaria che scoppiò fra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Ci riferiamo all'ex parlamentare italiana ed ex euro deputata del parlamento europeo Alessandra Mussolini.

Pare ora, con la notizia della messa in onda di Ballando con le stelle per il prossimo autunno, che la trattativa fra la Rai e la Mussolini si sia riattivata, sul cui esito però tutto è possibile, vedremo dunque cosa accadrà nei prossimi giorni anche perchè pare che l'ex parlamentare sia stata contattata anche dalla produzione del Grande fratello vip per entrare nel cast della prossima edizione del reality di Canale 5.

Per il momento, tornando a Ballando, l'unica certezza, in attesa ancora dell'annuncio ufficiale ad inizio luglio, è l'appuntamento da sabato 12 settembre in prima serata su Rai1 con la nuova edizione di questo show, come sempre diretta e condotta da Milly Carlucci.