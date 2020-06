Ballando con le stelle il sabato sera su Rai1 con una novità, mentre si prepara Il cantante mascherato 2 (Anteprima Blogo)

Di Hit lunedì 8 giugno 2020

Anticipazioni sulla prossima edizione dello show di Milly Carlucci

Doveva andare in onda dalla fine del mese di marzo, poi in estate, quindi il definitivo rinvio nell'autunno di Rai1. Parliamo di Ballando con le stelle, lo show tersicoreo diretto e condotto da Milly Carlucci che andrà in onda dal prossimo ,mese di settembre su Rai1 in diretta dall'auditorium del foro italico in Roma.

Il programma si era pensato di appoggiarlo nella serata del martedì ma secondo quanto apprende TvBlog nelle ultime ore si è deciso di riposizionarlo nella sua storica serata, ovvero quella del sabato. Ballando con le stelle è uno spettacolo da sabato sera e la collocazione nella serata pre-festiva è un po' il suo luogo naturale e alla fine ha prevalso questa idea.

Rai1 dunque, finalmente, avrà uno show degno di questo nome e pure seriale, nel sabato sera d'autunno, dopo svariati anni in cui ha dovuto mettere in onda serate evento, impastate con programmi di breve durata e spesso di scarso appeal, almeno in termini di ascolti. Come è noto anche questa volta, come è già accaduto in passato, Milly Carlucci avrà dall'altra parte della barricata Maria De Filippi, stavolta impegnata nel ruolo di giurata del varietà scaccia pensieri Tu si que vales.

La data di partenza fissata sarebbe quella di sabato 12 settembre alle ore 20:40 subito dopo l'edizione di prima serata del Tg1. Giuria ampiamente confermata e cast già reso noto, ma con una possibile novità. Si starebbe infatti pensando di innestare un nome nuovo, si dice anche molto forte, fra i concorrenti già annunciati.

Il programma sarà composto da 10 puntate e quello di Ballando con le stelle 2020 sarà solo il primo impegno per Milly Carlucci ed il suo team, che sta già lavorando alla seconda edizione del Cantante mascherato, show che è piaciuto molto al neo direttore di Rai1 Stefano Coletta e che andrà in onda nei venerdì del prossimo mese di gennaio, ampliato per numero di puntate e con una giuria parzialmente rinnovata.

A seguire e ci troviamo alla fine di marzo, ecco l'edizione 2021 di Ballando con le stelle, con un nuovissimo cast di concorrenti.