Milly Carlucci parla di Ballando con le stelle: "Speriamo di tornare in autunno, cercheremo di farlo il più possibile fedele a se stesso"

Di Giulio Pasqui martedì 26 maggio 2020

Ballando con le stelle 2020 dovrebbe andare in onda da ottobre nella serata del martedì. Parla Milly Carlucci.

Quando tornerà Ballando con le stelle? Lo show di Milly Carlucci sarebbe dovuto andare in onda a partire da fine marzo, poi rinviato ad aprile e infine a giugno. Ma, causa Covid-19 e distanziamento sociale, prima di settembre non andrà in onda. Candela su Dagospia parla di ottobre nella serata del martedì. "Noi speriamo di tornare quest’autunno. Era nei nostri progetti partire nei primi giorni di giugno ma poi i protocolli di sicurezza e tutto quello che c’era da fare per mandare in onda un programma cosi complesso non ce lo hanno consentito", ha raccontato Milly Carlucci al sito DeAByDay.

Come sarà Ballando con le stelle? Difficile dirlo ora. Tutto dipenderà da come si evolgerà l'emergenza nei prossimi mesi. Questa è la speranza di Milly: