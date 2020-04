Milly Carlucci a TvBlog: Io resto a casa show in attesa di Ballando con le stelle e del Cantante mascherato

Di Hit lunedì 6 aprile 2020

La presentatrice lancia una nuova iniziativa ai tempi del Coronavirus

Mentre il suo Ballando con le stelle è ai box in attesa di poter partire appena la situazione sanitaria nel nostro paese tornerà a premetterlo, Milly Carlucci sta per lanciare una nuova iniziativa web per tenere compagnia al pubblico sulla falsariga di quanto stanno facendo i suoi colleghi di questi tempi dal titolo Io sto a casa show. La conduttrice di Rai1 ci racconta di questo nuovo progetto e anche del futuro di Ballando con le stelle 2020 e del Cantante mascherato.

Come va e come vive Milly Carlucci questo difficile periodo della nostra vita ?

Sto bene, ma in grande apprensione, come tutti. E' un periodo molto difficile, ma che cerchiamo di vivere nel modo migliore stando rigorosamente a casa rispettando i doveri che ci vengono imposti per il bene della nostra salute e di quella di tutti.

Qual è la scansione della sua giornata di questi tempi ?

Si fanno cose che magari nei momenti della vita frenetica non si possono fare o si fanno velocemente. Come riordinare casa, oppure fare il cambio di guardaroba, o ancora mettere ordine fra le cose da tenere e le cose da buttare via e poi ovviamente lavoriamo, tutti rigorosamente via Skype.

Ci parla di questa nuova iniziativa che sta per mettere in campo ?

Si chiama "iorestoacasashow" ed andrà online sui nostri social due volte alla settimana, al martedì e al venerdì alle ore 14 dal 7 aprile. Si tratta di un game show destinato al pubblico del web e creato dal nostro gruppo di "Ballando", che non è rimasto fermo di questi tempi e che lo ha realizzato gratuitamente. Maestri, protagonisti del cast e noi autori abbiamo continuato a lavorare mantenendo in moto la macchina del programma per essere pronti ad andare in onda appena le condizioni lo permetteranno e l'azienda ci darà il via. In ogni puntata di questo appuntamento due personaggi si cimenteranno in alcune challenge, con prove di abilità molto divertenti. Nella prima puntata si sfideranno Paolo Belli e Simone Di Pasquale, che verranno giudicati da Fabio Canino. Cercheremo di intrattenere il pubblico in un modo divertente, anche con alcuni accorgimenti tecnici di regia che ci permetteranno di andare oltre le classiche immagini ferme di Skype. Nel corso del programma poi faremo appelli per sostenere il dipartimento della protezione civile ricordando le coordinate bancarie per effettuare le donazioni a cui il nostro gruppo ha partecipato autotassandosi.

La Tv è carica giustamente di informazione in questo periodo, le manca l'intrattenimento ?

Devo dire che è stata molto importante questa dose massiccia di informazione, perchè in questo modo si è fatta capire meglio alla gente la portata di questa situazione, inducendola a rispettare il più possibile le regole che il governo ci ha imposto per il nostro bene. Poi in verità l'intrattenimento non è mancato, sopratutto con le fiction ed i film che hanno popolato i palinsesti della nostra televisione, anche con ottimi risultati di audience, come i dati della serie DOC di Rai1 con Luca Argentero testimoniano. Il varietà, come è Ballando era difficile da realizzare, tanto che siamo stati costretti ad interrompere le prove, perchè non era possibile fare il programma in quelle condizioni, anche se avevamo pensato per esempio di far ballare le nostre coppie in stile "gemelle Kessler", cioè separati fra loro.

Ha visto Amici senza pubblico ?

Si l'ho visto e devo dire che il programma è riuscito benissimo e la professionalità di Maria e del suo team è risultata ancora una volta impeccabile. Fare la tv senza pubblico è straniante e io l'ho capito quando sono andata ospite da Francesca Fialdini nel suo programma, fra i primi senza pubblico in studio.

A proposito di intrattenimento, per ora è fermo Ballando con le stelle, quando andrà in onda? Si parla di maggio, dell'estate e qualcuno pure azzarda l'autunno o una sua soppressione, facciamo chiarezza?

Intanto posso dire che la macchina del nostro programma l'abbiamo sempre tenuta accesa in tutto questo tempo. I maestri ed i concorrenti si allenano tutti i giorni via Skype e noi autori abbiamo pronte le puntate e i loro contenuti, che modifichiamo e perfezioniamo tutti i giorni. Noi siamo pronti ad andare in onda appena sarà possibile. Lo studio è pronto da settimane ormai. Se mi chiedi quando andremo in onda non so proprio risponderti, appena l'azienda ci darà l'ok noi non ci faremo trovare impreparati, di certo occorrerà capire come si evolverà l'emergenza sanitaria nelle prossime settimane e poi da quello si potrà decidere quando partire.

Vede un Ballando con le stelle d'estate ?

Si certo perchè no! Si parla per esempio anche di una appendice estiva per i tornei di calcio, ma davvero tutto è appeso ai dati di questa emergenza sanitaria. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta è intenzionato a far andare in onda Ballando anche in coda a questa stagione, che nella sua classica scansione ormai è saltata, tutto scivolerà molto probabilmente più avanti. Quindi un Ballando fra giugno e luglio ce lo vedo, ripeto, se le condizioni sanitarie lo permetteranno, che è la cosa più importante.

Il cantante mascherato è andato bene, quando tornerà in onda, quali sono le possibili opzioni in campo ?

Anche qui dobbiamo attendere l'evoluzione dell'emergenza sanitaria. La definizione dei palinsesti autunnali ed invernali scivolerà per forza più avanti e anche la loro presentazione, che solitamente si faceva a giugno, quest'anno difficilmente si potrà fare in quel mese. Ora si vive alla giornata e a malapena si sa cosa andrà in onda la settimana successiva, quindi inutile fare prevision. Tutto verrà deciso più avanti, magari proprio in estate, quindi dire quando potrà andare in onda la seconda edizione del Cantante mascherato al momento è impossibile.