Dirette Instagram ai tempi del coronavirus, la guida di TvBlog al palinsesto social - aprile 2020

Di Massimo Galanto mercoledì 1 aprile 2020

A che ora e dove seguire le dirette Instagram di personaggi televisivi, cantanti e artisti ai tempi del coronavirus nel mese di aprile 2020

Nuovo mese, nuove dirette social per ingannare il tempo durante la quarantena da coronavirus. Il mese di aprile 2020 si apre con l'evento in programma oggi alle ore 16:00 sulle pagine Instagram di Laura Pausini (@laurapausini) e Paola Cortellesi (@paolacortellesireal). Quest'ultima nasce proprio per l'occasione, un po' come nacque il profilo Twitter dell'attrice ai tempi del programma tv (Rai1) Laura & Paola.

Come ogni pomeriggio, anche oggi, dalle ore 15 Jovanotti (@lorenzojova) darà vita al Jova House Party, con ospiti e musica (ieri insieme all'amico Fiorello c'era anche Checco Zalone).

Alle 18 consueto appuntamento con il dj set di Nicola Savino (@nicosavi). Ogni lunedì, alle ore 21, confermato il #TikiCasa di Pierluigi Pardo (@pierluigipardo).

Confermati anche tutti gli altri appuntamenti quotidiani già ampiamente segnalati da TvBlog a marzo. Da Caterina Balivo a Bianca Guaccero, da Ricette all'italiana a Kitchen Quarantine di Massimo Bottura.

Il martedì #EPCCalive di Alessandro Cattelan (@alecattelan - ieri con ospiti prestigiosi come Robbie Williams, Alessandro Del Piero e Paolo Sorrentino).

Rinnoviamo l'invito a segnalarci appuntamenti social eventualmente non menzionati nella guida.