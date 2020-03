Laura Pausini e Paola Cortellesi tornano insieme su Instagram a 4 anni dallo show Laura & Paola

Di Fabio Morasca lunedì 30 marzo 2020

Laura Pausini e Paola Cortellesi saranno le protagoniste di una nuova diretta Instagram, mercoledì 1° aprile.

Laura Pausini e Paola Cortellesi, a quattro anni di distanza dallo show Laura & Paola, andato in onda su Rai 1, torneranno insieme su Instagram per una diretta che la cantante e l'attrice hanno organizzato per regalare qualche ora di evasione in questi giorni di quarantena.

Esattamente come quattro anni fa, si è ripetuta la gag di Laura Pausini che ha "costretto" Paola Cortellesi, poco avvezza ai social network, ad aprire un profilo ufficiale.

Ai tempi di Laura & Paola, infatti, la Pausini aveva aperto il profilo Twitter di Paola Cortellesi. Per permettere questa diretta, invece, la cantante di Solarolo ha convinto l'attrice romana ad aprire un profilo ufficiale su Instagram che, in queste ore, si sta velocemente popolando di follower.

Laura Pausini, quindi, dopo le dirette con Tiziano Ferro e con l'ex calciatore del Milan, Kakà, ritornerà su Instagram e ha comunicato il nuovo appuntamento con il seguente post:

Sono tornata all'attacco e ce l'ho fatta... Finalmente Paola Cortellesi è su Instagram! Mercoledì 1 aprile alle ore 16 saremo in diretta doppia su Instagram per trascorrere con voi un po’ di tempo e farvi compagnia in questo periodo così difficile per tutti.

Paola Cortellesi, invece, ha condiviso l'indirizzo del suo profilo ufficiale Instagram su Twitter:

Ora sono anche su Instagram. Ve ne era bisogno? No. Ma se te lo chiede l’amica del Cuóra Laura Pausini...

L'appuntamento con la diretta Instagram di Laura Pausini e di Paola Cortellesi è a mercoledì 1° aprile, a partire dalle ore 16, sui profili @laurapausini e @paolacortellesireal.