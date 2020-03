Dirette Instagram ai tempi del coronavirus, la guida di TvBlog al palinsesto social

Di Massimo Galanto domenica 15 marzo 2020

Facciamo ordine nel confuso palinsesto Instagram: a che ora e dove trovare il dj set di Nicola Savino, lo show di Jovanotti, le ricette di Antonella Clerici, l'evento musicale Ferro-Pausini e tanto altro

Come fare per seguire le moltissime dirette Instagram #iorestoacasa di personaggi televisivi, vip e cantanti utili per ingannare il tanto tempo libero dovuto alla quarantena da coronavirus?

TvBlog prova a stilare una vera e propria guida che possa aiutarvi a fare ordine nel confuso palinsesto di Instagram, affollato di dirette soprattutto dal primo pomeriggio in poi. Sono gradite segnalazioni, grazie.

Per quanto riguarda la settimana che inizia domani, lunedì 16 marzo, ecco gli appuntamenti da non perdere.

Diretta quotidiana dell'House Party di Jovanotti (@lorenzojova), a partire dalle ore 14 (da domani in versione diretta, causa riunione via Skype con i suoi musicisti). Tanti gli ospiti del suo show improvvisato, fatto di musica e racconti. Presenza fissa, o quasi, Fiorello (@rosario_fiorello), che oggi con Amadeus ha dato una notizia su Sanremo 2021.

Tutti i giorni alle 16 diretta Instagram anche della Iena Nicolò De Devitiis sull'account ufficiale di VH1, il canale musicale di ViacomCBS Networks Italia (@VH1Italia). Nella prima puntata di VH1 - Ti chiama a casa, ospiti i Pinguini Tattici Nucleari.

Evento annunciato della settimana, la diretta Instagram a due di Laura Pausini (@laurapausini) e Tiziano Ferro (@tizianoferro), fissata per martedì 17 alle ore 17. In tema di musica, imperdibili le dirette quotidiane a due di Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso) e Calcutta (@calcutta_foto_di) a partire dalle 19.

Dj set di Nicola Savino (@nicosavi) alle ore 18.30 (oggi ha suonato pezzi rap).

Simona Ventura (@simoventura) si collegherà in diretta mercoledì, dopo il successo della prima emissione odierna, nell'orario in cui sarebbe dovuto andare in onda su Rai2 Settimana Ventura (sospeso dalla tv pubblica), ossia mezzogiorno. Tra gli artisti già ospitati Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini).

Dirette quotidiane per Le Iene su Instagram (@redazioneleine), con alcuni degli inviati protagonisti. A proposito di Iene, molto attiva su Instagram in questi giorni anche Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi), oggi in diretta con l'ex compagno Francesco Facchinetti (@frafacchinetti).

In settimana previste dirette anche per Antonella Clerici (@antoclerici), recentemente vista insieme alla mitologica Anna Moroni ed Elisabetta Canalis (@littlecrumb).

Rovazzi (@rovazzi) e Carlo Conti (@carlocontirai) sono in diretta ora (ore 19.15). In serata dovrebbe esserci una diretta a due di Ornella Vanoni (@ornellavanoniofficialpage) e Patty Pravo (@patty_pravo_official).