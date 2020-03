Amadeus: "Io a Sanremo 2021 solo se ci saranno anche Fiorello e Jovanotti". Lo showman: "Pensiamoci"

Di Massimo Galanto domenica 15 marzo 2020

L'annuncio di Amadeus in diretta su Instagram con Jovanotti. E Fiorello risponde: "Pensiamoci"

Il coronavirus sta cambiando tutti noi, sostengono gli esperti. A sentire Fiorello, sembra vero. Lo showman poco fa nella consueta diretta Instagram di Jovanotti, ribattezzata House Party, ha annunciato di essere pronto a tornare sui suoi passi e soprattutto a tornare sul palco del Festival di Sanremo insieme all'amico Amadeus e allo stesso Jovanotti.

Ecco il dialogo, tra il serio e il faceto, andato in scena poco fa davanti a migliaia di utenti collegati per seguire la diretta Instagram del cantante, costretto, come tutti gli italiani, a casa per contrastare la pandemia da coronavirus.

- Jovanotti: "Ama, lo rifarai Sanremo?"

-Amadeus (in collegamento via FaceTime): "Solo se lo rifarà Rosario e ci sarai anche tu!"

-Jovanotti "È un ricatto?"

-Amadeus "Sì"

-Fiorello "Dai pensiamoci, pensiamoci. Il Coronavirus cambia tutto"

Fiorello durante lo scorso Sanremo, al quale ha preso parte come ospite fisso e co-conduttore, aveva annunciato di aver deciso di tornare in futuro sul palco del teatro Ariston solo in veste di cantante.

Jovanotti, dal canto suo, aveva dato forfait a Sanremo 2020 per un viaggio in Sudamerica, dopo che la sua presenza sembrava ormai sicura.