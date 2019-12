Sanremo 2020, Fiorello: "Jovanotti non ci sarà"

Di Massimo Galanto giovedì 19 dicembre 2019

Il cantante sembrava una certezza del Festival dell'amico Amadeus...

"Ragazzi, ho uno scoop. C’è una cosa che nessuno sa: Jovanotti non sarà al Festival. Perché deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il festival inizia il 4. Quindi non può venire". Lo ha detto Fiorello durante VivaAsiago 10, il morning show di cui è protagonista su Rai Play.

La presenza del cantante a Sanremo 2020 era stata in qualche modo confermata nelle scorse settimane da una serie di indizi. Lo stesso Fiorello aveva fatto intendere davanti ai giornalisti che Jovanotti avrebbe preso parte al Festival, anche alla luce della lunga amicizia condivisa con il direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus. Il quale, in verità, nei giorni scorsi non aveva né smentito né confermato la notizia limitandosi a ricordare che "con lui ci conosciamo da tanto tempo, siamo amici".

Jovanotti sarà ospite - guarda caso - dell'ultima puntata di Viva Rai Play, domani, venerdì 20 dicembre. Sarà questa l'occasione per fare chiarezza comunicando notizie ufficiali?