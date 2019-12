Sanremo Giovani 2019: la serata in diretta dalle ore 21:30

Di Fabio Morasca giovedì 19 dicembre 2019

L'edizione 2019 di Sanremo Giovani, in onda su Rai 1, in diretta.

Sanremo Giovani 2019 è una manifestazione musicale che andrà in onda su Rai 1, dalle ore 21:30, questa sera, giovedì 19 dicembre 2019, e che sarà condotta da Amadeus.

Sanremo Giovani 2019: la serata

Questa sera, andrà in onda l'edizione 2019 di Sanremo Giovani, la manifestazione musicale che metterà in palio, per 5 giovani artisti, la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte.

La serata sarà condotta da Amadeus che sarà anche il conduttore della 70esima edizione della kermesse sanremese.

La super-giuria, che, con i suoi voti, contribuirà all'esito finale, sarà formata da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio. Il voto dei super-giurati si sommerà a quelli della Giuria Demoscopica, della Commissione Musicale (presieduta da Amadeus) e del Televoto.

I concorrenti saranno 10: dai 5 duelli, usciranno le 5 Nuove Proposte che andranno ad aggiungersi ai 2 vincitori di Area Sanremo e alla vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia.

Gli artisti in gara, con le rispettive canzoni, sono i seguenti: Avincola (Un rider), Eugenio in Via di Gioia (Tsunami), Fadi (Due noi), Fasma (Per sentirmi vivo), Leo Gassmann (Va bene così), Jefeo (Un due tre stella), Réclame (Il viaggio di ritorno), Marco Sentieri (Billy Blu), Shari (Stella) e Thomas (Ne80).

Sanremo Giovani 2019: dove vederlo

Sanremo Giovani 2019 andrà in onda questa sera, a partire dalle ore 21:30, su Rai 1.

L'evento musicale sarà visibile anche in streaming su Rai Play e sarà disponibile anche in diretta radiofonica, su Rai Radio 2.

Successivamente, l'evento sarà disponibile per intero sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

Sanremo Giovani 2019: Second Screen

Sanremo Giovani 2019 si può trovare sul web con una sezione a parte sul sito di Rai Play.

Sanremo Giovani è presente anche su Facebook con la pagina ufficiale del Festival di Sanremo.

Anche su Twitter, Sanremo Giovani è presente con l'account ufficiale del Festival di Sanremo: @SanremoRai. Gli hashtag ufficiali della manifestazione sono i seguenti: #sanremogiovani e #sanremo2020.

Sanremo Giovani si può trovare anche su Instagram con il profilo ufficiale del Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda il liveblogging, infine, Sanremo Giovani 2019 sarà disponibile su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:30.