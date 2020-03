Coronavirus, l'intrattenimento si sposta dalla tv ai social: Fiorello, Fedez, Victoria Cabello in diretta Instagram dalla quarantena

Di Massimo Galanto mercoledì 11 marzo 2020

Lo abbiamo scritto già negli scorsi giorni, lanciando una sorta di appello ai broadcaster italiani: anche e soprattutto, in un momento così complicato come quello in corso per l'emergenza coronavirus, non private il pubblico televisivo di leggerezza e intrattenimento.

La verità è che il piccolo schermo - per via delle tante componenti in gioco (studio, cameraman, trucco, parrucco, autori, redattori)- deve fare i conti, come gli altri media tradizionali, con le restrizioni pratiche. E così Detto Fatto salta per una truccatrice risultata positiva al tampone, L'Assedio rinuncia ad andare in onda, il Grande Fratello Vip e La Settimana Ventura vengono condotte in collegamento da Milano, Chiambretti viene sacrificato. E così via.

Nel mentre su Instagram fioccano da qualche giorno a questa parte le dirette #iostoacasa di cantanti (da Francesco Gabbani a Gianna Nannini, da Gigi D'Alessio a Nek), influencer e personaggi famosi. Tra questi anche alcuni Big della televisione e del mondo dello spettacolo.

Così, oggi, mentre a Pomeriggio Cinque su Canale 5 Barbara d'Urso ospita Social Boom, l'influencer denunciato per aver fatto finta di essere entrato nella zona rossa di Codogno, su Instagram Fiorello e Jovanotti danno vita ad una lunghissima diretta a due voci, direttamente dalle rispettive case.

Un dialogo, anzi uno show, tutto assolutamente improvvisato (con Fiorello, testimonial di Rai Play, che cita più volte Amazon Prime Video e Netflix), visto da migliaia di utenti. Con musica live, battute (anche sul Festival di Sanremo), rivelazioni ("secondo me Nicola Savino ha avuto il coronavirus e l'ha superato. Non sto scherzando, ne parlavo ieri con lui"), riferimenti alti e bassi (la differenza tra pandemia ed epidemia, le fake news in circolazione, la visita dal dentista della figlia di Fiorello).

Preciso che NON sono in quarantena,non ho avuto contatti con il collaboratore de @redazioneiene che non frequenta gli studi Mediaset ma la redazione.Come tutti i cittadini di buon senso #stoacasa e da qui vado in onda a @radiodeejay per evitare il più possibile contatti.

Love! — Nicola Savino (@NicoSavi) March 11, 2020

Nel palinsesto odierno di Instagram, tutto rigorosamente free e on demand, anche Fedez e Chiara Ferragni. In diretta da stanze diverse dello stesso appartamento, la coppia, davanti a decine di migliaia di spettatori, dà vita a scenette comiche imperdibili (Fedez: "Voglio aggiungere Chiara alla diretta, ma non so come si fa, non sono pratico del mezzo", Ferragni: "Forse devo inviare io la richiesta? Non so come si fa", Fedez: "Certo che una imprenditrice digitale che non sa come si fa?! Siamo proprio dei boomer"), fornendo persino consigli di lettura.

Immancabile la partecipazione del piccolo Leone 'Lello', quasi come un vecchio varietà di Rai1 qualsiasi con la voglia di ringiovanire il target del pubblico.

L'offerta è arricchita da Victoria Cabello, in diretta insieme anche a Daniela Collu, per parlare della sua mitica frangetta, ma pure di pulizie domestiche. E poi, per dare speranza alla tv che verrà, Mariasole Pollio, da Don Matteo ai fornelli per un plumcake in favore di fotocamera.

La speranza è che la comunicazione in orizzontale della tv riesca a rimanere accesa il più possibile, conservando anche spazi di leggerezza. La consolazione è che l'alternativa homemade, quella verticale dei social, non è poi così male.